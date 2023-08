Canicule. La France s’apprête à connaître une hausse des températures : 19 départements placés en vigilance orange

Il va faire chaud, très chaud dans plusieurs départements de France au cours des prochaines heures. La Première Ministre appelle à la vigilance.

Après un mois de juillet particulièrement pluvieux, la France s’apprête à vivre une fin de mois d’août plus chaude. Météo-France a placé ce vendredi 19 département en vigilance orange. Des températures en hausse qui concerneront la moitié sud du pays où les minimales seront comprises entre 17 et 22° et les maximales entre 33 à 37°. Ces dernières pourront atteindre des pointes à 38° en Paca, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.

Elisabeth Borne appelle à la vigilance

De son côté, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a appelé les français à la vigilance :

« 19 de nos départements sont entrés en vigilance orange canicule. Cette tendance devrait s’intensifier ces prochains jours. Au travail, sur le trajet retour ou en vacances, soyons toutes et tous vigilants : assurez-vous de rester hydratés et veillez sur les personnes vulnérables. » a déclaré cette dernière sur Twitter.

Ce nouvel épisode de chaleur s’annonce comme « le plus chaud de l’été 2023 » fait savoir Météo-France qui précise que ce pic de chaleur pourrait durée jusqu’en milieu de semaine prochaine.