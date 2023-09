Harcèlement sexuel : l’animateur Jean-Marc Morandini condamné à six mois de prison avec sursis

Le journaliste et animateur, Jean-Marc Morandini, qui officie sur CNews, a été condamné ce mardi à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel par le tribunal correctionnel de Paris.

Le verdict est tombé. Ce mardi 29 août, Jean-Marc Morandini a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à six mois de prison avec sursis, relate l’AFP.

Par ailleurs, le journaliste et animateur écope d’une obligation de soins psychologiques ainsi que trois ans d’inégalité, précisent nos confrères du Parisien.

Le tribunal judiciaire condamne également l’animateur de la chaîne CNews pour travail dissimulé. Ses avocates ont immédiatement indiqué que ce dernier allait faire appel de cette condamnation.

Jean-Marc Morandini reste à l’antenne sur CNews

Dans un communiqué transmis au quotidien, la chaine d’information en continu a confirmé de son côté que Jean-Marc Morandini continuera d’assurer la présentation de son émission Morandini Live. « Nous sommes attachés au respect de la présomption d’innocence. Jean-Marc Morandini continuera de présenter son émission sur CNews » a fait savoir la chaîne d’information.

Des castings douteux

Jean-Marc Morandini, âgé aujourd’hui de 57 ans, était jugé dans le cadre d’une affaire de castings qui avaient été organisés en 2015 pour la préparation d’une websérie intitulée « Les Faucons », dont l’animateur assurait la production par sa société « Ne Zappez pas ! Production ».

Au cours des castings, Jean-Marc Morandini avait contacté cinq jeunes comédiens via les réseaux sociaux. Ce dernier qui apparaissait sous un faux profil féminin intitulé Catherine Leclerc, il promettait à ses victimes de participer à ce tournage en échange de photos et vidéos à caractères sexuels. Au cours des échanges, l’animateur aurait même été plus loin, demandant à l’un des jeunes s’il se sentait prêt à lui faire une fellation.

Les cinq jeunes avaient porté plainte.