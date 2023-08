Revalorisation des enseignants, port de l’Abaya… Quelles sont les nouvelles mesures annoncées par Gabriel Attal ?

Dans le cadre de sa première conférence de presse de rentrée tenue ce lundi, Gabriel Attal, fraîchement nommé ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, a offert un aperçu des sujets cruciaux qui sculpteront le paysage éducatif dans l’hexagone. Parmi ces thématiques phares revient la question de la laïcité dans les établissements scolaires, sujet au cœur des débats ces dernières semaines. La revalorisation des enseignants et les modalités d’évaluation dans les lycées sont également un point central. Retour sur la conférence.

Le retour des mathématiques pour tous les élèves de première

La matière tant redoutée par certains élèves fait son grand retour pour l’intégralité des lycéens en classe de première. Les lycéens n’ayant pas choisi cette spécialité suivront tout de même 1h30 de cours de mathématiques obligatoire. Le but ? Revaloriser le niveau des élèves souvent au plus bas dans cette matière.

Les épreuves de spécialité du bac se dérouleront en juin dès la session 2024

Les épreuves de spécialité du bac en mars sont une époque révolue. En effet Gabriel Attal a annoncé ce matin le report drastique de ces épreuves pour permettre aux lycéens de pouvoir étudier plus sereinement. L’objectif est de « reconquérir l’ensemble du troisième semestre » comme le précise le ministre. Les épreuves de spécialité ne seront plus un critère de sélection sur Parcoursup, son calendrier d’admission ne connaîtra pas de modifications majeures.

Les textes du bac de français passeront de 20 à 16, jugés trop nombreux. Sur cette même direction le successeur de Pap Ndiaye annonce la suppression des 5 minutes axées sur le projet d’orientation lors de l’épreuve du grand oral. Il est tout de même important de souligner que l’orientation est un problème phare pour les bacheliers dans l’enseignement supérieur, comptabilisant de nombreuses réorientations en première année post-bac.

Interdiction de l’Abaya dans les établissements scolaires

« On ne pourra plus porter l’Abaya à l’école » annonce le ministre ce matin. Ce vêtement au cœur des débats politiques est une robe ample et longue considérée comme un signe de modestie vestimentaire mais aussi reliée à l’islam par les médias. Le ministre rappelle que la laïcité au sein des établissements scolaires est cruciale : « L’Abaya n’a pas sa place dans notre école, pas plus que les autres signes religieux ». Aucune autre précision n’a été annoncée sur ce sujet, les modalités de cette interdiction restent floues et aucune description précise du vêtement n’a été évoquée. Cependant, Gabriel Attal souligne que « 300 000 personnels par an » vont être formés sur les questions de la laïcité dans les écoles.

« Pas un seul professeur titulaire ne touchera moins de 2 100 euros net par mois

Grande annonce de cette conférence, la revalorisation des enseignants est effective dès cette rentrée de septembre pour l’ensemble des enseignants titulaires. Cette hausse des salaires est comprise entre 125 et 250 euros nets supplémentaires par mois annonce le ministre. Quant au chef d’établissements, ils percevront une revalorisation de « 1000 euros de plus par an ». Les AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) quant à eux auront droit à une revalorisation d’une hauteur de 10 à 13% selon Gabriel Attal.

Une revalorisation concerne également les enseignants remplaçants. Afin de diminuer les absences durant le cursus scolaire et de diminuer les nombres d’heures de cours perdu pénalisant les élèves.

Les élèves harceleurs devront changer d’établissement

Le harcèlement scolaire est un problème gangrenant les établissements scolaires et est la cause de nombreux drames, entraînant parfois le suicide des jeunes adolescents qui en sont victimes. Gabriel Attal annonce vouloir « protéger » les élèves et s’attaque au problème par la racine : les élèves harceleurs pourront être transférés dans un autre établissement. Ce transfert était autrefois uniquement destiné aux victimes de harcèlement et non à leur responsable.

Ces annonces ont un impact important sur l’ensemble de l’organisation des établissements scolaires, élèves et personnels éducatifs. Cette rentrée scolaire est synonyme d’un grand changement sur le long terme et reste à suivre…