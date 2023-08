Un détenu filme la piscine gonflable installée dans sa cellule : les images surréalistes provoquent la colère du syndicat FO Justice

Les images d’un détenu filmant sa piscine gonflable installée dans sa cellule de la prison de Valence, ont provoqué la colère du syndicat FO Justice et de nombreux internautes.

Ce mercredi 30 août 2023, ce sont des images diffusées sur les réseaux sociaux par le compte Twitter Cpasdeslol (@cpasdeslol_off) qui ont fait énormément réagir. Et pour cause, dans ces dernières, on peut-y voir un détenu de la prison de Valence montrant une piscine gonflable présente dans sa cellule avec de la musique en arrière plan.

Une piscine dans une cellule dans une prison au alentour de Marseille pic.twitter.com/m9uac5bOu9 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_off) August 22, 2023

Y-a-t-il encore une justice en France ?

Suite à la publication de ces images, le Syndicat FO Justice n’a pas tardé à réagir via un communiqué de presse après de nombreux signalements. « Il ne manque plus que la crème solaire ! » peut-on ainsi lire.

Selon le Syndicat, « ce gentil petit détenu, a fricoté avec une des intervenantes extérieures de notre établissement, est bien dans sa confortable cellule. Il se permet même

de se filmer, tranquillement au frais, les pieds dans l’eau, au nez et à la barbe de

l’administration » écrit ce dernier.

Les internautes ont également été nombreux à réagir suite à la publication de cette vidéo. Certains s’interrogent sur le laxisme de la justice en France et des conditions de détentions souvent trop souples par les autorités.

Un studio, tous frais payé…, à la charge du contribuable.

Dément. — 🇨🇵 🇷🇺 Victor Voiclair (@voiclair) August 22, 2023

De son côté, l’a direction l’administration pénitentiaire souhaite comprendre comment une piscine gonflable a pu atterrir dans une cellule. Elle redoute que des objets bien plus dangereux pénètrent l’enceinte des prisons pour la sécurité des détenus :

«Comment une « piscine » arrive en cellule ? Il va falloir se poser les bonnes questions. A quand la découverte d’arme ou autre. » s’interroge-t-elle.

On ignore toutefois si le détenu, auteur de la vidéo, a été sanctionné après cette surprenante découverte.