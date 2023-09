Cette petite cigarette électronique jetable rencontre du succès auprès des ados en France. Le gouvernement souhaite désormais l’interdire.

Dans une interview donnée auprès de nos confrères de RTL, la Première ministre, Elisabeth Borne a annoncé son intention de rendre interdit la cigarette électronique jetable, connus sous le nom de la « puff », en France.

Cette mesure fera partie du « nouveau plan national de lutte contre le tabagisme » qui sera prochainement présenté par l’exécutif.

« On présentera prochainement, un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment, l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux « puff » qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes et on souhaite donc interdire l’utilisation de ces cigarettes électroniques jetables. »

Qu’est-ce que la Puff ?

La cigarette Puff jetable, également connue sous le nom de « vaporisateur jetable Puff » ou « vaporisateur jetable Puff Bar », est un dispositif de vapotage électronique prérempli et jetable. Contrairement aux cigarettes électroniques réutilisables, qui sont rechargeables et souvent personnalisables, les cigarettes Puff jetables sont conçues pour une utilisation unique et sont préchargées avec une quantité de liquide électronique (e-liquide) qui ne peut pas être rechargée.

Ces dispositifs jetables sont souvent utilisés par les personnes qui cherchent une alternative à la cigarette traditionnelle. Ils sont généralement compacts, légers et faciles à utiliser, sans besoin de remplir ou de recharger le réservoir, ni de changer les bobines. Une fois que le liquide électronique est épuisé ou que la batterie est déchargée, la cigarette Puff jetable est simplement jetée.

Il est important de noter que l’utilisation de cigarettes Puff jetables ou de tout autre produit de vapotage électronique comporte des risques pour la santé, et leur utilisation est réglementée dans de nombreux pays. Les risques potentiels comprennent l’addiction à la nicotine, les effets sur la santé pulmonaire et les inquiétudes liées à la sécurité des produits. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et de se conformer aux réglementations locales en matière de vapotage si vous envisagez d’utiliser de tels dispositifs.