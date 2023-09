Britney Spears contre la promotion des produits par le biais des réseaux sociaux : La chanteuse aurait raté plusieurs occasions

Elle ne souhaite visiblement pas promouvoir des produits via ses réseaux, et c’est son choix !

Avec le boum des réseaux sociaux, les marques sont de plus en plus nombreuses à proposer des partenariats avec des célébrités et influenceurs reconnus dans le monde entier. Si des personnalités comme Gwyneth Paltrow ou Kim Kardashian peuvent gagner plusieurs milliers de dollars en assurant la promotion de produits sur leurs réseaux sociaux, certaines personnalités refusent catégoriquement de gagner de l’argent par ce biais.

C’est le cas de la chanteuse Britney Spears. La chanteuse aujourd’hui âgée de 41 ans, qui avait rencontré un énorme succès dans les années 1990, a refusé à plusieurs reprises de collaborer avec différentes marques, relate le site TMZ.

Des célébrités pouvant gagner jusqu’à 1 million de dollars par publication

Certaines marques auraient même été jusqu’à proposer d’importantes sommes d’argent à la chanteuse afin que celle-ci se mette en scène dans des photos et vidéos qu’elle publierait ensuite sur les réseaux sociaux, pour assurer la promotion de différentes marques.

Des propositions que Britney Spears aurait refusé, celle-ci ne souhaitant pas assurer la promotion de marques sur ses réseaux. Britney Spears engrange actuellement près de 42 millions de followers sur son compte Instagram, ce qui intéresse de nombreux sponsors, avec une communauté aussi forte.

Toujours selon le site américain, l’actrice Gwyneth Paltrow gagnerait jusqu’à 100.000 dollars pour une seule publication et Kim Kardashian décocherait quant à elle près d’un million de dollars pour une publication équivalente sur son compte Instagram.