L’acteur Mathieu Kassovitz victime d’un grave accident de moto sur le circuit de Linas-Montlhéry

L’acteur de 56 ans se trouve actuellement dans un état « préoccupant » après avoir été victime d’un accident de moto ce dimanche 3 septembre, sur l’autodrome de Linas-Montlhéry, dans l’Essonne.

L’acteur et réalisateur, Mathieu Kassovitz, a été victime d’un grave accident de moto ce dimanche, alors qu’il se trouvait sur le circuit de Linas-Montlhéry dans l’Essonne, a appris Actu-Mag.fr de source policière, confirmant une information de BFMTV .

L’accident s’est produit aux environs de 17h45 sur l’autodrome de Linas-Montlhéry (91). L’acteur s’exerçait à moto pour la préparation d’un film qu’il allait prochainement tourner lorsqu’il a soudainement perdu le contrôle de son véhicule.

L’acteur a perdu le contrôle de sa moto

« Mathieu Kassovitz a perdu le contrôle de sa moto avant de venir percuter une barrière de sécurité qui entoure le circuit. » nous précise cette même source. Grièvement blessé, le comédien a été rapidement pris en charge par les secours. Il présentait d’importantes blessures avec une fracture ouverte au niveau de la jambe et a été blessé à la cheville et au bassin.

Au moment de l’accident, l’acteur était bien porteur d’un casque. Il a été transporté en urgence vers l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Les jours de Mathieu Kassovitz ne sont toutefois pas en danger. « Il a été plongé dans un coma artificiel, car il se trouvait en grande souffrance. » ajoute cette même source.

Une enquête est en cours et a été confiée au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Mathieu Kassovitz est un cinéaste, acteur et scénariste français connu pour ses contributions polyvalentes au monde du cinéma. Né le 3 août 1967 à Paris, en France, Kassovitz a eu un impact significatif sur le cinéma français et international grâce à sa narration innovante et à ses thèmes stimulants.