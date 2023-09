Viol avec tortures à Cherbourg : La victime est sortie de son coma artificiel

Placer en coma artificiel depuis sa terrible agression le 4 août, la victime, une jeune femme de 29 ans est sortit de son coma depuis quelques jours. Sa vie n’est plus en danger mais son état reste inquiétant. Oumar N. Suspect de cette affaire a reconnu les faits et a été mis en examen le 11 août pour « viol avec acte de barbarie ».

1 mois après ce terrible drame, le père de Mégane s’est exprimé ce mercredi matin affirmant que l’état de santé de sa fille « reste fragile ». Son état actuel ne lui permet pas de sortir de l’hôpital et nécessite toujours des soins.

Un acte criminel d’une extrême violence

Selon La Voix du Nord, les faits se sont produits durant la matinée du vendredi 4 août, Mégane était dans son appartement au centre ville de Cherbourg quand soudainement un homme est rentré par effraction à son domicile, lui faisant subir de terribles vices. La jeune femme est violée à plusieurs reprises, l’homme ne s’arrêtant pas dans la barbarie utilisa notamment un manche à balai. Le bilan est extrêmement lourd : plusieurs organes perforés, côtés fractures, multiples contusions sur l’ensemble du corps ainsi qu’un haut risque de choc septique… Mégane est donc plongée dans un coma artificiel, son pronostic vital était en jeu.

Une cagnotte leetchi d’un montant de 80 000 euros

Le père de la victime a également souhaité exprimer sa gratitude à l’ensemble de la communauté qui l’a soutenue : « Toute la famille tient à vous remercier, toutes et tous, très chaleureusement pour vos nombreux messages de soutien empreints de compassion qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve. ». Il remercie également les donateurs de la cagnotte et parle d’un « formidable élan de générosité ». Le père explique que le montant de la cagnotte permettra de soutenir et d’améliorer le quotidien de sa fille ainsi de pouvoir faire face aux futurs frais auxquels elle sera confrontée.

« Une prise de conscience de la part du gouvernement serait la bienvenue »

Le père dénonce un manque évident de communication au sein des instances gouvernementales qui selon lui donne raison aux agresseurs : « Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues ». Il s’indigne également que des multirécidivistes puissent circuler librement dans nos rues « Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l’on laisse ce genre d’individu, au passé judiciaire chargé, en toute liberté, serait la bienvenue. » Indique-t-il.

Un individu avec un casier judiciaire lourd

Quant au responsable de cet acte odieux, il n’a pour l’instant exprimé aucun remords ni empathie pour la victime… Déjà condamné 5 fois pour des faits d’atteintes aux biens et de violence. Il fut également suspecté de viol sur mineur en 2019 cependant l’affaire sera classé sans suite. Actuellement accusée de viol avec acte de barbarie sur la jeune Mégane, une autre enquête est également en cours : celui d’une potentielle agression sexuelle à l’encontre de sa propre sœur de 12 ans.

Ces terribles faits témoignent d’une problématique qui ne semble pas évoluer sur le territoire français : de nombreux responsables de viols et autres agressions sexuelles ont pour la plupart un casier judiciaire connu des services de police, laisser sans suivis dans la société…