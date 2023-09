Charles III en visite à Paris : L’association PETA lui envoie un panier de « faux gras » !

À l’occasion de la visite du roi Charles III à Paris, PETA fait parvenir un panier de délicieux faux gras à celui qui avait pris la décision louable de bannir le foie gras de toutes les résidences royales britanniques.

Le monarque anglais recevra ainsi une sélection de terrines et de foie gras végétaux, élaborés par le chef étoilé Michelin Fabrice Biasiolo, dont l’association espère qu’il vantera les mérites auprès d’Emmanuel Macron, car « la France, comme l’Angleterre, doit mettre fin à cette production pour privilégier de délicieuses alternatives pour lesquelles personne n’a souffert », comme l’exprime PETA dans sa lettre au roi accompagnant l’envoi.

« PETA France vous souhaite la bienvenue en France, et salue de nouveau votre décision de bannir le foie gras des résidences royales britanniques. Comme vous le savez assurément, le foie gras est un produit d’une immense cruauté, » écrit Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l’Europe, dans sa lettre au roi Charles III. « Les oies et canards vivent une existence courte et éprouvante, les dernières semaines de leurs vies étant consacrées au gavage, une technique cruelle et douloureuse. »

« Les producteurs français sont en grande difficulté et il est clair que cette filière est sans avenir, et que la France, comme l’Angleterre, doit mettre fin à cette production pour privilégier de délicieuses alternatives pour lesquelles personne n’a souffert, » poursuit-elle. « Comme vous, nous avons la conviction que toute société civilisée devrait bannir ce produit barbare […] il est grand temps que la France suive l’exemple du Royaume Uni, » où la production de foie gras est bannie sur l’ensemble du territoire depuis 2011.

Le gavage – qui implique d’enfoncer de longs tubes en métal dans le gosier des oies et des canards, afin de déverser directement dans leur estomac une énorme quantité de céréales pour rendre leurs foies malades – est si cruel que de nombreux pays l’interdisent déjà et l’Union européenne s’y est opposée dès 1998 par une directive. Ces dernières années, des épisodes de grippes aviaires à répétition s’abattent sur la France, menant à des abattages massifs. La production de foie gras n’est plus tenable ni rentable pour les agriculteurs français, et il est grand temps de s’adapter en conséquence et de passer à des alternatives végétales.