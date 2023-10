Disparition de Lina : une information judiciaire pour « enlèvement et séquestration » a été ouverte

La jeune fille âgée de 15 ans ,’a plus donné signe depuis plus d’une semaine dans le Bas-Rhin.

L’inquiétude grandie suite à la disparition de Lina, 15 ans, qui ne donne plus signe de vie depuis plus d’une semaine dans le Bas-Rhin. Alors que les investigations se poursuivent pour tenter de la retrouver, une information judiciaire pour « enlèvement et séquestration » a été ouverte ce dimanche, a fait savoir le parquet de Strasbourg.

Deux témoins affirment avoir aperçu l’adolescente quelques instants avant sa disparition

Selon les derniers éléments de l’enquête, deux témoins affirment avoir vue marcher l’adolescente le long de la départementale aux environs de 11h15, le jour de sa disparition, c’est à dire le 23 septembre dernier. Son portable aurait arrêté de borner quelques minutes après.

Plusieurs battues, avec des moyens importants ont été mis en place pour tenter de retrouver la jeune fille mais ces dernières n’ont rien données.

Le jour de sa disparition, Lina devait se rendre en train chez un ami à Strasbourg. La jeune fille avait quitté son domicile situé à Plaine, pour se rendre à pieds jusqu’à la gare de Saint-Blaise-La-Roche, à environ 3 kilomètres. Ne la voyant pas arriver, son ami de Strasbourg, a alerté la famille de la victime. Selon France 3, l’adolescente ne serait jamais montée à bord du train comme cela était initialement prévu après que des investigations aient été menées sur la ligne de Saint-Blaise-La-Roche.