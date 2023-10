Punaises de lit, la psychose s’installe !

On en voit partout clament certains parisiens paniqués, dans le métro, les cinémas, les trains…

Le gouvernement est sommé d’intervenir et la presse française et internationale, durant tout le week-end, a fait état d’une « France infestée de parasites » (la Repubblica). « Dégoût et horreur absolu » (Berliner). « Punaises ! Quelle psychose ! « (Le Parisien).

Un problème de santé publique

Ces insectes se nourrissant de sang humain, véritables vampires, sont de plus en plus résistants aux insecticides et prolifèrent en raison de l’augmentation de nos déplacements, transportés par les vêtements et les bagages.

Les éliminer définitivement demande l’intervention de prestataires spécialisés dont le coût élevé, de l’ordre de 1000 €, en dissuade plus d’un en ces temps de difficultés à boucler les fins de mois. Il est de fait que pour ceux qui en sont victimes, issus de tous les milieux sociaux, l’impact psychologique est bien réel.