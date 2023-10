Attaque du Hamas en Israël : Emmanuel Macron va s’adresser aux français ce jeudi soir à 20 heures

Face à l’attaque sans précédente du Hamas envers Israël le week-end dernier, le chef de l’Etat va s’exprimer ce jeudi soir pour revenir sur la situation.

Emmanuel Macron va prendre la parole ce jeudi soir. Dès 20 heures, le président de la République va s’adresser aux français dans une allocution télévisée pour évoquer la situation dramatique en Israël suite aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas quelques jours plus tôt. Des attaques qui ont fait plusieurs milliers de morts.

Une réunion va se tenir à l’Élysée ce jeudi midi

Emmanuel Macron réuni ce jeudi les chefs de parti à l’Élysée pour faire un point sur la situation en Israël, ciblée par une violente attaque terroriste du Hamas, samedi dernier. Le Président accompagné de la Première ministre, Élisabeth Borne, va convier les dirigeants de 11 formations représentées au Parlement. Seront également présents les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale ainsi que les membres du Conseil économique social et environnemental.

Le bilan de ces attaques sans précédentes est lourd puisqu’il fait état de plus de 1200 morts et de plus de 2700 blessés. Suite à ces attaques meurtrières, la riposte israélienne a été très forte dans la bande de Gaza, tuant plus de 1200 personnes.