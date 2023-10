L’économie circulaire : La solution pour sauver la planète ?

Le réchauffement climatique est une menace existentielle pour l’humanité !

L’économie circulaire est un modèle économique vertueux qui vise à réduire la consommation de ressources et la production de déchets en prolongeant la durée de vie des produits et en valorisant les matériaux. Elle s’oppose à l’économie linéaire qui consiste à extraire, produire, consommer et jeter toujours plus…

L’économie circulaire présente de nombreux atouts pour freiner le réchauffement climatique:

Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre . En effet, la production de ressources et de déchets est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. L’économie circulaire réduit ces émissions en prolongeant la durée de vie des produits et des matériaux, et en les recyclant ou en les réutilisant.

Quelques exemples concrets des avantages de l’économie circulaire pour freiner le réchauffement climatique :

L’utilisation de matériaux durables , tels que le bois, la pierre ou le béton recyclé, réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à l’extraction et à la production de matériaux.

, tels que les portes, les fenêtres ou les sanitaires, diminue sensiblement la production de déchets. Le recyclage des déchets, tels que le béton, le bois ou le métal, diminue la production de déchets et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre liées à leur production.

L’économie circulaire est une solution essentielle pour freiner le réchauffement climatique. Son développement est un enjeu majeur pour les années à venir.