Hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty. 179 élèves perturbateurs vont être poursuivis par la justice, annonce Gabriel Attal

En France, le gouvernement dénombre 179 incidents lors des hommages qui ont été rendus ce lundi en mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, deux enseignants victimes du terrorisme Islamiste.

Les 179 élèves qui ont montré une opposition aux hommages rendus aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty ainsi qu’à l’ensemble des enseignants de France, vont faire l’objet de poursuites judiciaires, a annoncé ce mardi le Ministre de l’éducation Nationale, Gabriel Attal.

« Parce que ce moment est important, j’avais été extrêmement claire et extrêmement ferme à la veille de ce moment, en indiquant qu’il y aurait une tolérance zéro pour la moindre contestation ou pour la moindre provocation à l’occasion de ce moment. » a ainsi indiqué Gabriel Attal à l’Assemblée Nationale.

179 élèves vont faire l’objet de poursuites judiciaires

Si le Ministre a fait savoir que les hommages s’étaient déroulés sans encombre dans la majorité des écoles, il a annoncé que 179 élèves « ont fait un autre choix. Celui de perturber ce recueillement et de provoquer l’école et d’insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation et notre école. » a déclaré Gabriel Attal qui a ajouté : « Conformément aux engagements que j’avais pris devant les Français, ce sont 179 saisies du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves. »

Le Ministre a par ailleurs fait savoir que 179 procédures disciplinaires allaient être également envoyées à ces mêmes élèves perturbateurs précisant que pour « les cas les plus graves, dont plusieurs d’entre eux relèvent de l’apologie du terrorisme » ces derniers feraient l’objet d’une procédure d’exclusion de leur établissement.