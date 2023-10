Peur sur le Parc Astérix. On a testé la nouvelle maison hantée « Le Tombeau des Dieux »

Ce week-end le Parc Astérix avait convié la presse pour le lancement de sa nouvelle saison Halloween de Peur sur le Parc. Nous y étions et avons pu tester la nouvelle maison hantée, à savoir : Le Tombeau des Dieux !

Le célèbre parc Gaulois a lancé sa nouvelle saison de Peur sur le Parc depuis le 30 septembre dernier. Et pour l’occasion, des nouveautés sont à prévoir pour cette nouvelle édition avec l’arrivée du nouvelle maison hantée et d’un bar clandestin caché dans le parc mais aussi d’une parade des monstres qui est désormais dotée de deux nouveaux chars.

Le « Tombeau des Dieux », la nouvelle expérience du Parc Astérix qui glace le sang !

Qui dit peur sur le parc, dit forcément maison hantée. Et les équipes du parc Astérix spécialisées en la matière, n’ont pas lésinés sur les moyens, en proposant une nouvelle maison hantée à leurs visiteurs pour cette saison 2023.

Dans cette nouvelle expérience très frissonnante, déconseillée aux moins de 16 ans, les visiteurs sont invités à pénétrer le Tombeau des Dieux, une aventure multisensorielle et qui se veut très immersive qui vous plongera au cœur d’un tombeau protégés par des dieux comme Anubis, Apophis ou encore Sobek. Vous n’êtes très clairement pas les bienvenus dans cet endroit maléfique où reposent de nombreuses âmes bien décidées à vous barrer la route.

Par petits groupes, vous serez donc inviter à braver ce tombeau des dieux, dont le périple s’annonce des plus effrayants. Aurez-vous le courage de survivre aux 9 épreuves de cette maison hantée ?

Tombeau des Dieux Tombeau des Dieux

Mon point de vu sur le Tombeau des Dieux :

Pour avoir fait l’ensemble des maisons hanté du Parc Astérix, le Tombeau des Dieux reste pour moi la plus effrayante et réaliste des maisons hanté du parc, avec des décors et une immersion à couper le souffle. Les acteurs jouent parfaitement bien leurs rôles, allant jusqu’à vous toucher physiquement (sans vous taper) dans certaines zones de la maison (Nous n’en dirons pas plus pour préserver les secrets bien gardés de ce tombeau).

Comme pour les autres maison, le parcours, d’une durée approximative de 20 minutes, se fait à pied en groupe. Il est fortement recommandé de ne pas courir mais de regarder tout autour de vous, le danger pouvant survenir de nul part ^^

Le seul petit bémol de cette attraction, c’est le faite de devoir débourser 5 € (Oui bon ce n’est pas énormissime non plus…) pour pouvoir vous aventurer dans ce tombeau.

Je déconseille fortement aux enfants de moins de 16 ans de faire cette maison hantée qui peut clairement effrayer les plus jeunes.

La saison 2023 de Peur sur le Parc durera jusqu’au 5 novembre prochain.