Disparition de Marwan Berreni : le corps retrouvé est bien celui de l’acteur

L’autopsie effectuée sur le corps de l’acteur de la série « Plus Belle la vie », a confirmé l’identité de Marwan Berreni.

Le corps retrouvé la semaine dernière, a été identifié comme étant celui de Marwan Berreni, l’acteur de la série « Plus Belle la vie », qui n’avait plus donné signe de vie depuis plus de deux mois.

C’est ce qu’à annoncé ce jeudi Laetitia Francart, la Procureure de la République de Villefranche-sur-Saône via un communiqué de presse transmis auprès de l’AFP.

Suite à la confirmation de son décès, la société de production Newen, qui produit la série française, « Plus Belle la vie », s’est exprimée via un communiqué de presse, rendant ainsi hommage à l’acteur disparu.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Marwan Berreni, confirmé ce jour par le parquet de Villefranche-sur-Saône. Marwan avait rejoint les équipes de Plus belle la vie en 2009 dans le rôle d’Abdel Fedala qu’il a interprété pendant 13 ans jusqu’en 2022.Marwan a occupé une place très importante au sein de la famille Plus belle la vie, par sa belle énergie et son professionnalisme sur les plateaux de tournage, toujours à l’écoute et bienveillant avec l’ensemble des équipes. Nos pensées vont tout particulièrement à ses parents, sa famille et à ses proches auxquels nous adressons nos sincères condoléances. » peut-on ainsi lire.