Nantes. L’homme qui a agressé et tenté de violer plusieurs joggeuses a été identifié et interpellé

Un homme en situation irrégulière sur le territoire français, s’en est pris à plusieurs joggeuses entre le 12 et 14 octobre à Nantes. Il a été interpellé.

Des agressions et tentatives de viol en séries qui ont commencé à inquiéter plusieurs femmes adeptes de la course à pied à Nantes. Entre le 12 et 14 octobre, plusieurs joggeuses ont été agressées par le même individu alors que ces dernières couraient le long de la rivière de Gesvres, dans le nord de la ville.

Selon Ouest-France, les fait ont débuté le 12 octobre dernier. Alors qu’une jeune femme courait en longeant la rivière du Gesvres, celle-ci a été abordée par un homme qui l’a agressé et qui a tenté de la violer. La victime a immédiatement portée plainte à la suite des faits.

Il récidive à plusieurs reprises

Quelques heures plus tard, c’est une autre femme qui a alerté la police, expliquant qu’un individu aurait tenté de la violer alors qu’elle se trouvait sur le même parcours que la première victime. Une enquête a été ouverte et un dispositif de surveillance a été aussitôt mis en place aux abords de la rivière du Gesvres.

Malgré le dispositif, l’agresseur a récidivé quelques jours plus tard, en se jetant sur une femme qui courait, l’a projetant au sol. Toujours selon nos confrères, l’individu aurait tenté de la déshabiller. C’est un cycliste qui passait sur la route, qui est aussitôt intervenu, mettant en fuite l’agresseur.

Grâce à la géolocalisation, les policiers sont parvenus à localiser l’individu qui avait volé le téléphone de l’une de ses victimes. Un jeune homme de 18 ans a donc pu être appréhendé par les policiers qui ont découvert que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.

Le jeune homme a nié les faits lors de sa garde à vue mais ce sont les tests ADN qui ont permis de confirmer qu’il s’agissait bien de l’auteur des agressions et tentatives de viol. Celui-ci a été placé en détention provisoire.

On ignore si ce dernier fera prochainement l’objet d’une expulsion ou pas.