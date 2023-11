IA : améliorer la qualité d’image en un clic

Contenu Sponsorisé

Vous cherchez un logiciel pour améliorer la qualité d’une image? Plus précisément, vous avez besoin d’augmenter la netteté d’une photo floue ou d’upscaler sa résolution, et vous ne savez pas comment vous y prendre, ni surtout quel outil utiliser ? Vous pouvez être rassuré car vous avez trouvé ici l’article qu’il vous faut.

Intro :

Vous le savez : nous sommes officiellement entrés dans l’ère de l’intelligence artificielle et les longues heures passées devant son ordinateur pour effectuer des montages basiques de post-production tels que la réduction du bruit d’une photographie, son agrandissement ou l’augmentation de sa netteté ne sont plus qu’un souvenir. En effet, avec l’IA, augmenter qualité photo devient tellement plus simple !

Il existe de nombreux logiciels comme TopazLabs, Luminar ou encore Adobe pour améliorer la qualité image. Mais, aujourd’hui, nous voulons vous parler de HitPaw, un logiciel IA en mesure d’améliorer la qualité d’une photo en un seul et rapide petit clic.

Dans cet article, nous analyserons ensemble les points forts de HitPaw IA Amélioration Photo, son utilisation et détaillerons 3 moyens très pratiques pour améliorer qualité photo avec ce logiciel incontournable, disponible à la fois sur ordinateur, en ligne et sur smartphone.

Partie 1 : Comment améliorer qualité photo sur ordinateur avec HitPaw

Une image floue est un véritable calvaire pour les photographes, professionnel du web, instagrammers ou même responsable de publication car elle est inexploitable en l’état. Cependant, grâce à l’intelligence artificielle, vous pouvez désormais transformer vos photos floues en clichés nets aux couleurs éclatantes et le tout en définition HD.

De nombreux outils d’édition actuels utilisent la technologie de l’IA (intelligence artificielle) pour améliorer la qualité photo, tout en offrant aux utilisateurs une expérience de haut niveau. Mais il y en a un que vous devez connaitre et qui se distingue de par ses nombreuses qualités et avantages : nous voulons bien sûr parler de Hitpaw.

1. Les avantages et principales fonctionnalités du logiciel Hitpaw

Améliorer qualité image avec Hitpaw est plus simple, mais surtout beaucoup plus efficace qu’avec n’importe quel autre logiciel IA. Pour vous donner un aperçu de la puissance de Hitpaw, découvrons rapidement ses grands avantages en matière d’amélioration et de retouche photo.

Les points forts du logiciel Hitpaw pour améliorer la qualité des photos :

• Amélioration automatique grâce à l’IA (intelligence artificielle).

• Des images d’une netteté exceptionnelle en un seul clic.

• Des images nettes sans perte de qualité à l’agrandissement.

• Traitement par lots (multiples).

• 4 modèles d’intelligence artificielle sont disponibles : Modèle général / Modèle de débruitage / Modèle de visage et modèle couleur (pour passer d’un noir et blanc à une photo en couleur).

• Amélioration et optimisation image fine et sans exagération.

Maintenant, décryptons en détail, les grandes fonctionnalités du logiciel Hitpaw.

Les fonctionnalités de Hitpaw pour améliorer la qualité photo

Les principaux moyens pour améliorer qualité image avec Hitpaw sont le modèle général, le modèle de débruitage, le modèle de visage, le modèle couleur qui sont déjà préchargés dans le logiciel.

– Le modèle général

Le modèle général fonctionne à merveille pour améliorer les images de scènes naturelles telles que les paysages, les grands espaces, les milieux naturels ou bien encore les photos panoramiques.

– Le modèle de débruitage

Le modèle de débruitage peut traiter des images avec une sensibilité ISO élevée ou dans des conditions de faible luminosité, en traitant les images floues afin de leur redonner toute la netteté qu’elles méritent sans les retoucher à l’excès et leur donner un effet artificiel.

Autrement dit, c’est une fonctionnalité IA très pratique pour améliorer la qualité photo, accentuer la netteté et agrandir la résolution sans perdre en qualité.

– Le modèle visage et portrait

Le modèle visage et portrait vous permet d’améliorer la qualité photo pour les sujets pris par exemple en gros plan. Avec ce modèle IA, vous pouvez déflouter les visages, accentuer la netteté et même améliorer les couleurs de toutes vos photos de type portrait ou selfie d’un simple petit clic !

– Le modèle couleur

Le modèle couleur vous permet de transformer une photo ou image en noir et blanc en couleur. Le rendu est naturel, net et très réaliste.

Un autre véritable atout du logiciel Hitpaw est l’option de traitement par lots, qui permet d’améliorer plusieurs images à la fois et d’économiser ainsi un temps énorme en travail et retouche post-production.

2. Comment agmenter qualité photo grâce à l’IA du logiciel Hitpaw ?

Le processus pour améliorer la qualité photo est vraiment très simple :

Cliquez sur le bouton Choisir des images ou faites glisser vos photos dans l’interface de l’outil. Vous pouvez ajouter des images dans presque tous les formats: WEBP, PNG, JPEG et également d’autres formats photos plus exotiques et plus rares.

2. Tout d’abord, vous sélectionnez un modèle IA pour votre image dans le menu de droite. Un seul clic est nécessaire pour améliorer la qualité d’une image.

3. L’outil en ligne de Hitpaw vous propose ensuite de prévisualiser votre image améliorée.

4. Si le résultat final, vous semble moyen ou perfectible, libre à vous (et autant de fois que nécessaire) de réajuster les améliorations.

5. Ultime étape, vous exportez l’image directement vers votre PC ou MAC.

Partie 2. Améliorer la qualité d’une photo en ligne

Avec Hitpaw, améliorer la qualité de ses photos en ligne n’est plus qu’une simple formalité. Si autrefois, il fallait être doué et habile avec les outils technologiques de retouche d’image, aujourd’hui, n’importe qui peut améliorer la qualité de ses photos en ligne en utilisant Hitpaw.

Améliorer qualité photo en ligne en 5 étapes seulement

1. Vous téléversez l’image de votre choix directement sur la page de l’outil en ligne.

2. Vous définissez un modèle IA pour améliorer votre image. Concrètement, vous avez le choix entre modèle général, modèle débruitage, modèle de colorisation et modèle portrait.

3. Vous cliquez pour appliquer l’amélioration voulue.

4. Hitpaw vous propose de prévisualiser l’image et de réajuster les effets d’amélioration si besoin.

5. Il vous reste plus qu’à télécharger votre visuel sur votre ordinateur, téléphone ou autre appareil connecté.

Partie 3. Améliorer la netteté d’une photo sur téléphone

Hitpaw, c’est aussi une application amélioration qualité image, disponible sur iPhone et Android. Tout comme, le logiciel pour ordinateur et l’outil en ligne, elle donne accès aux mêmes fonctionnalités et modèles IA pour un traitement en un seul clic. À noter qu’elle est très pratique pour améliorer la qualité image des selfies.

Que votre objectif soit de gagner plus de likes pour votre post Insta ou simplement d’avoir une belle photo, l’application Hitpaw est une pure merveille de technologie IA.

Conclusion

Vous comprenez maintenant comme il est facile d’améliorer qualité image et de rendre des photos floues plus nettes, simplement en utilisant l’intelligence artificielle. Comme nous l’avons décrit en introduction, il existe un certain nombre (d’excellents) logiciels qui vous permettent d’améliorer une photo floue de manière très efficace. Certains sont plus pratiques que d’autres, mais au final, ils obtiennent tous de bons résultats.

Autrement dit, si vous cherchez un logiciel pour améliorer les photos floues qui soit simple, avec une interface agréable et pour des résultats garantis, nous vous recommandons en priorité d’utiliser HitPaw Photo, que ce soit par ailleurs, dans sa version bureau, smartphone ou en ligne.

C’est à ce jour, le meilleur programme IA pour améliorer qualité image sans avoir à lire un mode d’emploi trop long et si souvent ennuyant !