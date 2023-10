Star de la série Friends, l’acteur Matthew Perry, est mort à l’âge de 54 ans

L’acteur américain, emblématique personnage de Chandler Bing dans la série à succès de Friends dans les années 90, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles, cette nuit.

L’acteur Matthew Perry est mort cette nuit à l’âge de 54 ans, annoncent la presse américaine. Selon le site TMZ, l’acteur phare pour son personnage de Chandler Bing dans la série à succès Friends, a été retrouvé mort dans son bain à remous, à son domicile de Los Angeles.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’acteur se serait noyé. Aucune drogue n’a été retrouvée sur les lieux du drame. La piste d’un acte criminel est quant à elle écartée.

Depuis l’annonce du décès de l’acteur, les hommages se multiplient sur les chaînes de télévision américaine mais aussi sur les réseaux sociaux.

Un personnage incontournable dans la série Friends

Matthew Perry a conquis le cœur du public du monde entier grâce à son rôle emblématique de Chandler Bing dans la série télévisée à succès « Friends ». Né le 19 août 1969 à Williamstown, Massachusetts, Perry a rapidement fait son chemin dans l’industrie du divertissement, devenant l’un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Cet article explore la vie et la carrière de Matthew Perry, en mettant en lumière ses réalisations, ses défis personnels et son impact sur la culture populaire.

Les débuts de Matthew Perry

Matthew Perry est né dans une famille aux racines artistiques. Sa mère, Suzanne Morrison, était journaliste et secrétaire de presse de Pierre Elliott Trudeau, le Premier ministre du Canada à l’époque. Son père, John Bennett Perry, est un acteur et mannequin. Cela a sans aucun doute influencé sa décision de poursuivre une carrière dans le monde du divertissement. Perry a passé une grande partie de sa jeunesse à Ottawa, Canada, avant de déménager à Los Angeles pour poursuivre ses rêves d’acteur.

Sa carrière a commencé dans les années 1980 avec des apparitions mineures dans diverses séries télévisées et des publicités. Il a également fait ses débuts au cinéma avec des petits rôles dans des films tels que « A Night in the Life of Jimmy Reardon » (1988) et « She’s Out of Control » (1989). Cependant, le grand succès n’était pas encore au rendez-vous pour lui.

Dans les coulisses de la série à succès « Friends » dans les années 90.

Le triomphe de « Friends »

Le tournant de la carrière de Matthew Perry est survenu en 1994 lorsque la série « Friends » a fait ses débuts. Il a décroché le rôle de Chandler Bing, un personnage sarcastique et comique qui est rapidement devenu l’un des favoris du public. La série, qui mettait également en vedette Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, est devenue un phénomène culturel et a duré dix saisons.

La performance de Perry en tant que Chandler Bing lui a valu des éloges de la part des critiques et des millions de fans à travers le monde. Il a été nominé pour plusieurs prix, dont un Emmy Award, pour son rôle dans la série. La chimie entre les acteurs et le charme du personnage de Chandler ont contribué de manière significative au succès de la série.

Les défis personnels de Matthew Perry

Cependant, derrière le succès et le sourire charismatique de Chandler Bing, Matthew Perry a dû faire face à des défis personnels importants. Il a lutté contre la dépendance à l’alcool et aux médicaments tout au long de sa carrière. Cette bataille contre l’addiction a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle, et il a fréquemment cherché de l’aide pour surmonter ces problèmes.

Perry est devenu un porte-parole de la sobriété et a ouvert un centre de traitement pour les personnes souffrant de dépendances. Sa volonté de parler ouvertement de ses propres combats a contribué à sensibiliser le public aux problèmes liés à l’addiction.

Les projets récents

Après la fin de « Friends » en 2004, Matthew Perry a continué à travailler dans l’industrie du divertissement. Il a joué dans plusieurs séries télévisées, notamment « Studio 60 on the Sunset Strip » (2006-2007) et « The Odd Couple » (2015-2017). Il a également participé à divers projets cinématographiques et théâtraux.

En 2020, Perry a annoncé que la réunion spéciale de « Friends » était en préparation, marquant le retour tant attendu des acteurs originaux pour célébrer la série emblématique. La réunion a été diffusée en mai 2021 sur la plateforme de streaming HBO Max et a été un énorme succès.

Matthew Perry reste une figure incontournable de l’industrie du divertissement, et son impact sur la culture populaire demeure indéniable.

Matthew Perry a réussi à captiver le public du monde entier grâce à son talent, en particulier son rôle mémorable de Chandler Bing dans « Friends ». Sa carrière a été jalonnée de hauts et de bas, mais il a su surmonter ses défis personnels pour continuer à briller dans l’industrie du divertissement. Sa contribution à la sensibilisation à l’addiction et sa volonté de partager son propre voyage vers la sobriété font de lui un modèle pour de nombreuses personnes. Alors que sa carrière se poursuit, les fans de Matthew Perry attendent avec impatience de voir ce que l’avenir lui réserve.