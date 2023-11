Le match entre l’OM et l’OL reporté après le caillassage du bus des lyonnais par des supporters de Marseille

Le match qui devait opposer l’OM à l’OL ce dimanche soir au stade Vélodrome, a été reporté à la suite d’un incident grave survenu peu de temps avant le match. Le bus qui transportait les joueurs de l’Olympique lyonnais, a été violemment caillassé par de nombreux supporters de Marseille alors que le véhicule était sous escorte policière en direction du stade marseillais.

Des scènes de violences insupportables pour le match #OMOL à #Marseille qui nous font honte!

Images hallucinantes du bus de l’équipe de #Lyon qui est littéralement assiégé malgré l’escorte des policiers.

Jets de projectiles, de pierres, tirs de mortiers: ces voyous ne reculent… pic.twitter.com/W7PqcpnQdV — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 29, 2023

Fabio Grosso, l’entraîneur Lyonnais, le visage en sang

Des vitres du bus, ont été soufflées par les impacts des projectiles, blessant l’entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, au visage. Ce dernier, en sang, a été pris en charge par le médecin du stade. Son adjoint, Raffaele Longo, a été lui aussi blessé au visage à la suite des violences commises à l’encontre des joueurs de l’Olympique lyonnais.

Suite à cette violente agression, une réunion d’urgence s’est tenue ave les dirigeants des clubs de l’OL et de l’OM ainsi que les représentants de la préfectures des Bouches-du-Rhônes. La décision a été prise d’annuler la rencontre aux environs de 20h42 et de reporter le match comme l’a déclaré en conférence de presse, l’arbitre François Letexier :

« À la suite des constatations des blessures des membres du staff de l’OL, on a constaté l’avis de l’OL qui ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. On a appliqué le protocole qui indique que lorsqu’un acteur fait l’objet d’une blessure et que sa participation est entachée du fait de cette agression physique, pour des raisons physiques ou psychologiques, la rencontre ne doit pas avoir lieu. »

Suite à cet incident déplorable, de nombreux internautes et supporters de l’OM et de l’OL, ont manifesté leurs mécontentements face au comportement scandaleux de certains individus qui s’en sont pris au bus de l’équipe lyonnaise.

Huit personnes interpelées

Une enquête a été immédiatement ouverte juste après les faits pour « violences avec arme en réunion. », a fait savoir le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone. Selon France Info, huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Six d’entre elles sont originaires de Marseille. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans le caillassage du bus de l’équipe de l’OL.

Le procureur de Marseille fait savoir que deux des huit interpellés sont des Lyonnais. Ils ont été appréhendés pour « des faits de rébellion contre les services de police. »

Une seconde enquête a été ouverte suite à l’attaque de quatre autres cars qui transportaient des supporters. L’un des véhicule a par ailleurs été « très sévèrement touché » précisent nos confrères. « L’état de ce véhicule laisse penser qu’il y a eu des blessés, mais personne ne s’est manifesté à ce stade. » a de son côté ajouté le procureur.