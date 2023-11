Tempête Ciaran : le dernier bilan fait état d’un mort et de quinze blessés, dont sept pompiers

Le passage de la tempête Ciaran en France a fait de nombreux dégâts sur les côtes bretonnes et dans le nord du pays.

La tempête Ciaran qui continue sa progression sur le nord de la France, a fait au moins un mort et une quinzaine de blessés, dont sept pompiers, selon un tout dernier bilan du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

« Les secours continuent à être apportés aux personnes vulnérables, isolées, en face de la mer. Il y a eu plus de 3.500 interventions de sapeurs-pompiers au moment où je vous parle. Plus de 1.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et cinq hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur qui interviennent. » a déclaré ce dernier au cours d’un point presse à la mi-journée.

En Bretagne, de nombreux arbres se sont arrachés, des poteaux électriques sont tombés et des routes ont été totalement coupées à la suite du passage de la tempête. Sur les côtes bretonnes, des vagues de 21 mètres de haut ont été enregistrées.

🚨DERNIER BILAN :



– la circulation a été interdite dans le #Finistère

– des rafales de vent jusqu'à 207km/h

– des vagues jusqu'à 21,1 mètres de haut

– 1,2 million de Français sont sans électricité, dont 780 000 en #Bretagne #TempeteCiaran #Ciaranpic.twitter.com/Rcjd3a34D3 — La Météo Actu React (@actureactmeteo) November 2, 2023

Une grue s’est brisée en deux à Brest face à la violence des vents, comme en témoignent les images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux.