Lyon. Une femme de confession juive poignardée à deux reprises à son domicile

La victime, a été poignardée à deux reprises au niveau de l’abdomen par un homme à qui elle venait d’ouvrir la porte.

Une femme de confession juive a été poignardée à son domicile situé dans le 3e arrondissement de Lyon, ce samedi après-midi.

Selon le Progrès, la victime, âgée d’une trentaine d’années, a été agressée à son domicile par un homme à qui elle venait d’ouvrir la porte. L’auteur de l’agression, l’a poignardée à deux reprises au niveau de l’abdomen puis il a pris la fuite.

Une agression antisémite ?

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils y ont découvert la victime blessée. Une croix gammée a également été retrouvée sur sa porte par la famille de la jeune femme. L’auteur de l’agression, est activement recherché par la police. Selon BFMTV, il est vêtu de noir et avait le visage dissimulé au moment des faits.

Selon l’avocat de la victime, il s’agi purement d’une agression antisémite

« La victime, sa famille et la communauté israélite sont choqués. Entre les propos et les tags il y a un passage à l’acte. (…) En ouvrant la porte, on ne savait pas, à ce jour en France, qu’on pouvait être victime d’une attaque antisémite, qui pouvait s’apparenter à une tentative de meurtre. » a ainsi déclaré Me Stéphane Drai sur la chaîne BFMTV.

Si le pronostic vital de la jeune femme n’est pas engagé, cette dernière reste particulièrement choquée par cette agression.