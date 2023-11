Le retour de The Gypsy Queens avec un nouvel album intitulé « Reminiscing with Friends »

The Gypsy Queens annonce la sortie de son troisième album « Reminiscing with Friends » dont la sortie est prévue pour le 17/11/2023.

Pour son retour, le groupe français emmené par Didier « Didi » Casnati nous fait une belle surprise en invitant Tony Danza, l’inoubliable acteur de Madame est Servie à chanter Buona Sera Signorina.

The Gypsy Queens et Tony Danza ont enregistré la vidéo entre Nice et New-York avec la participation exceptionnelle de l’actrice Nadia Farès.

The Gypsy Queens revient en force avec ce duo riche en émotion et en énergie. On y découvre un Tony Danza en crooner complice aux côtés d’un Didier Casnati solaire et magnétique. Le titre aux arrangements sublimes du légendaire producteur Larry Klein (Tracy Chapman, Joni Mitchell…) a été enregistré à Los Angeles, aux Village Studios.

Un rêve d’enfant exaucé

Le clip, écrit pat John Patrick Shanley (Oscarisé pour « Moonstruck »), réalisé par Jaci Judelson, est un mini film au scénario poignant, illustrant un rêve d’enfant exaucé. A découvrir et partager !

Du charme des restaurants niçois aux scènes prestigieuses, des soirées privées d’Elton John, Bono ou encore Beyoncé, les Gypsy Queens, façonnés de main de maître par le flamboyant Didier Casnati, « Didi », ont conquis les plus grands noms de la planète.

Avec plus de 100 millions de vues sur YouTube et des millions d’écoutes sur diverses plateformes de streaming, l’univers envoutant des Gypsy Queens touche un public de plus en plus nombreux.

Après deux albums incluant notamment des reprises de L’Italiano, Volare ou encore L’Américano, mis en images dans de superbes clips cinématographiques, la bande à Didi revient en force avec un nouvel album arrangé par Larry Klein, légendaire producteur américain qui a travaillé avec Leonard Cohen, Norah Jones, Iggy Pop ou Peter Gabriel.

Le premier titre s’intitule Buona Sera Signorina et c’est un duo surprise, riche en émotion et en énergie enregistré avec Tony Danza.

Tourné entre Nice et New York, le clip est à l’image de Didi qui, par passion ardente pour la musique et l’art, a quitté son Italie à l’adolescence, la guitare sur le dos, contre vents et marées pour réaliser son rêve d’artiste.

Une chanson et un clip qui font un bien fou au coeur et aux oreilles, dans lesquels on retrouve l’essence des Gypsy Queens, que Didier Casnati incarne avec passion depuis plusieurs années. De la vie, du sourire du partage. Un petit bout d’Italie et la présence incroyable de Tony Danza.