Le chanteur Slimane va représenter la France à l’Eurovision 2024 en Suède

Le chanteur qui a été révélé dans The Voice s’envolera pour Malmö pour l’Eurovision 2024 pour défendre les couleurs de la France.

L’artiste Slimane a été choisi pour défendre les couleurs de l’Hexagone pour l’édition 2024 de l’Eurovision qui se déroulera à Malmö en Suède le 11 mai prochain.

Une annonce officialisée ce mercredi par la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, qui était au micro de France Inter.

Slimane qui comptabilise aujourd’hui près de deux milliards d’écoutes dans le monde et qui a remporté 5 NRJ Music Awards, présentera dès ce soir la chanson « Mon amour » dont il est l’auteur, au JT de France 2 à partir de 20h00.

Pour rappel, Slimane avait remporté la cinquième saison de The Voice : La plus belle voix en mai 2016. Deux mois plus tard, l’artiste avait dévoilé son tout premier album intitulé « À bout de rêves » ainsi qu’un second en 2018 intitulé « Solune ».

Slimane a également été coach pour l’émission The Voice en Belgique de 2018 à 2020 puis pour l’émission française depuis 2023.

Le chanteur a également remporté le trophée de la meilleure chanson originale en 2020 pour son titre « Ça va ça vient » interprété en duo avec la chanteuse Vitaa.