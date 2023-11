NRJ Music Awards 2023 : Matt Pokora ne mâche pas ces mots face à la cérémonie après avoir reçu son prix en toute fin d’émission, lors du… générique de fin !

Le chanteur qui fête actuellement ses 20 ans de carrière, n’a pas été tendre envers les équipes de TF1, après la révélation de son prix qui n’a été diffusé que dans le générique du programme des NRJ Music Awards.

Quand Matt Pokora a quelque chose à la dire, il le fait savoir tout haut ! Preuve en est avec son petit coup de gueule passé vendredi soir à l’issue de la 25ème cérémonie des « NRJ Music Awards » diffusée sur TF1.

Le chanteur qui fête actuellement ses 20 ans de carrière, a appris, tout comme ses fans, être détenteur du titre de la meilleure tournée francophone de l’année. Le problème, c’est que sa victoire a été annoncée, non pas pendant l’émission, mais simplement au générique de fin, ce qui a agacé l’artiste qui aurait souhaité avoir plus de considération, comme il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux:

« Il est là le 16ème! Tournée francophone de l’année! MERCI pour cette récompense vous savez à quel point la scène est importante pour moi et comme on travaille dur avec mes équipes pour vous en mettre plein les yeux et plein les coeurs sur chaque tournée depuis 20 ans. À toutes mes équipes… MERCI #NMA2023 (on reviendra plus tard sur l’annonce au générique de fin… c’est le moment de célébrer pour l’instant!). » a dans un premier temps écrit sur son compte Twitter Matt P.

Puis quelques heures plus tard, c’est sur son compte Instagram que le chanteur a souhaité ajouter :

« À défaut d’avoir pu célébrer pendant la cérémonie, à Rouen hier soir on a célébré notre titre de « meilleure tournée de l’année » sur scène comme il se doit avec le seul VRAI BOSS de ce métier. LE PUBLIC », écrit le chanteur. Et d’ajouter : « « On a ramené la coupe à la maison, 20 ans après toujours champions » . Une pensée pour les dizaines de milliers de personnes qui ont voté pendant un mois, qui ont attendu 3h30 devant leur TV pour connaître le résultat et qui l’ont découvert dans le générique de fin de cérémonie. MERCI à vous, on est ensemble, ça ne bougera JAMAIS. » a écrit l’artiste de 38 ans qui était en concert à Rouen et qui n’a donc pas assisté à la cérémonie ce vendredi soir.