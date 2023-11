Après les trottinettes électriques, Anne Hidalgo s’attaque désormais aux SUV à Paris en proposant un tarif de stationnement plus cher

La maire de Paris appelle les parisiens aux urnes le 4 février prochain pour une votation citoyenne sur la mise en place d’un tarif de stationnement plus cher en faveur des véhicules de type SUV.

Après avoir nettoyé la capitale des trottinettes en libre-service, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s’attaque désormais aux véhicules SUV et des 4×4.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter ce mardi 14 novembre, la maire de Paris appelle les parisiens aux urnes le 4 février prochain pour voter sur un tarif de stationnement beaucoup plus couteux pour les détenteurs de véhicules SUV et des 4×4.

Les SUV, 20% plus polluants que les voitures ordinaires selon la WWF

« Avec cette votation, nous voulons dire stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour. » déclare Anne Hidalgo qui ajoute que « les SUV sont 20% plus polluants que les voitures ordinaires. »

Si les parisiens décident d’appliquer cette hausse significative de tarifs de stationnement sur les véhicules SUV et 4×4, celle-ci ne concernera pas les véhicules résidentiels.

Reste à savoir si les parisiens sont pour ou contre cette nouvelle mesure. Rendez-vous aux urnes le 4 février prochain.