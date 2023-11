La saison de Noël est officiellement lancée à Disneyland Paris

Petits et grands peuvent désormais découvrir la magie de noël au parc Disneyland Paris, avec au programme, de nombreux spectacles et animations.

Le noël enchanté de Disney fait son grand retour à Disneyland Paris du 11 novembre au 7 janvier 2024. De nombreuses animations et spectacles seront proposés tout au long de cette nouvelle saison de noël, à Disneyland Paris avec au programme :

Des parades et des rencontrent magiques !



Mickey et sa parade étincelante qui fait son grand retour avec cinq chars haut en couleur rythmée par une musique entraînante. Durant toute la saison, les visiteurs auront également l’occasion de rencontrer Mickey et ses amis, accompagnés par les princesses Disney et le Père Noël qui dansent et défilent tout le long de Main Street U.S.A.

Et pour que la magie opère encore plus, le parc proposera une parade nocturne qui s’illumine avec près de 100 artistes sur scène.

Disneyland Paris œuvre pour l’environnement dans la préservation de ses sapins

Qui dit magie de Noël, dit déco de noël et comme chaque années, le parc s’est à nouveau transformé pour offrir aux visiteurs des décors et une expérience à couper le souffle pour les fêtes de fin d’années.

Parmi les nombreuses décorations présentent sur le parc, pas moins de 37.000 fleurs ont été plantées en l’espace de 4 jours. 15.000 boules de Noël ont également été mises en place dans les deux parcs sans oublier le majestueux sapin de Noël de Main Street, d’une hauteur de 24 mètres. Cet arbre de 25 tonnes est décoré de plus de 1000 ornements.

80 sapins de Noël ont aussi été plantés à Disneyland Paris. Des sapins qui n’ont pas été choisis au hasard, puisqu’ils proviennent de la Pépinière du Val d’Yerres, une pépinière local. Ces sapins répondent ainsi à un objectif de durabilité grâce à un suivi qui leur permettra de poursuivre leur croissance d’une saison à l’autre.

Les produits de Noël font leur grand retour à Disneyland Paris



Durant cette nouvelle saison de Noël à Disneyland Paris, les visiteurs pourront aussi goûter de nombreuses spécialités culinaires présentes dans les différents restaurants du parc, comme par exemple le biscuit cuillère enrobé d’un glaçage, « Mickey Flocon Gourmands », ou encore le velouté de patates douces et homard, « Meilleurs Voeux-Louté », pouvant ainsi être accompagné d’un délicieux « Mocktail de Noël ».

Les boutiques du parc proposeront quand à elles de nombreux articles et produits en rapport avec Noël comme les célèbres pull de Noël à l’effigie de Mickey ou encore le Serre-tête de Mickey et Minnie.

Mickey et Minnie fêtent leurs anniversaires en musique



Durant cette nouvelle saison, une journée très spéciale attend nos personnages de Mickey et Minnie qui fêteront cette année, leurs anniversaires en musique. Rendez-vous le 18 novembre prochain devant la scène du château où nos personnages souffleront leurs bougies sur la chanson « Happy Birthday » remixée pour l’occasion par le DJ Max. Une chanson que les visiteurs pourront chanter en cœur avec l’ensemble des personnages du parc qui prendront ensuite la direction de Main Street pour poursuivre les festivités.

Et parce que la fête ne s’arrête jamais de sitôt à Disneyland Paris, le parc proposera une ambiance unique et festive le 31 décembre au soir, pour le passage de la nouvelle année. L’année 2024 sera accueillie par un feu d’artifice grandiose au parc Disneyland Paris mais également par une célébration épique dans le parc Walt Disney Studio.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle saison de Noël s’annonce des plus magiques à Disneyland Paris.