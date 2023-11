Nice. Une femme agressée à coups de cutter à la gorge en sortant du tramway

La victime, a été agressée en sortant du tramway par deux individus. Ces deux derniers ont été appréhendés par la police. Ils seraient en situation irrégulière.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme âgée de 37 ans, a été agressée par deux hommes alors qu’elle sortait du tramway à Nice, relate Le Figaro.

Selon une source policière qui s’est exprimée auprès de nos confrères, ses agresseurs lui ont porté plusieurs coups de « cutter » au niveau de la gorge, l’a blessant grièvement. Transportée en urgence par les pompiers, la victime a été hospitalisée sans pronostic vital engagé.

L’agression a eu lieu aux environs de 1h30 à proximité de l’arrêt « Le Ray » qui se trouve sur la ligne 1 du tramway. Les deux auteurs de l’agression, deux hommes âgés de 40 et 48 ans et de nationalité tunisienne, ont été interpellés. Ces derniers, sans domicile fixe et en situation irrégulière, n’étaient pas sous OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) au moment des faits.

Les deux hommes étaient toutefois fortement alcoolisés au moment de l’agression. On ignore pour le moment le motif qui aurait poussé ces deux individus à agresser leur victime qu’ils ne connaissaient pas. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Les deux auteurs ont quant à eux vu leur garde à vue être prolongée.