Polémique après les propos du chroniqueur Moundir dans Touche pas à mon Poste : « Nous musulmans nous avons sauvé la France pendant qu’une majorité de Français collaborait (..) La Gestapo et Dachau, ça vous dit quelque chose ? »

Ce mardi 14 novembre, le chroniqueur Moundir a dérapé dans l’émission de Touche pas à mon Poste de Cyril Hanouna, créant une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Des propos chocs ! Ce mardi 14 novembre, Elisabeth Lévy, qui était invitée à s’exprimer sur la situation des juifs dans plusieurs quartiers de France, dans l’émission Touche pas à mon Poste de Cyril Hanouna, a été interpellée par l’un de ses chroniqueur, à savoir, Moundir.

Alors que la journaliste polémiste et essayiste française, expliquait que de nombreux juifs étaient contraints de quitter les cités et de retirer leurs enfants des écoles françaises en rapport avec le conflit israélo-palestinien, Moundir a tenu à s’exprimer à son tour sur la situation.

Moundir créer la polémique après ses propos dans TPMP / Capture C8

Le discours de Moundir qui ne passe pas !

Ce dernier a tenu à lire une lettre en rapport avec l’histoire des musulmans en France et non de la situation actuelle du conflit, ce qui n’a pas manque de faire réagir la journaliste qui se trouvait autour de la table.

« Madame Lévy, nous, musulmans, on s’excuse. On s’excuse d’avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale (…) On s’excuse parce que l’imam de la Mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie, du gouvernement. Il les abritait et les déclarait à l’autorité comme musulmans pour les protéger. Regardez moi quand je vous parle Mme Lévy. Il a risqué sa vie pour ceux qui pensaient différemment de lui. Il a été à la Gestapo, c’est un nom qui vous parle ça, surement ?

Il a été torturé et déporté dans le camp de Dachau, vous connaissez ça aussi. On s’excuse, car nous sommes allés jusqu’à les accueillir et les protéger dans notre pays d’origine et nous sommes opposés à leur déportation. Vous connaissez peut-être Albert Camus, que j’aime beaucoup et qui dit que la bêtise insiste toujours. Alors je vous laisse parler ! » a-t-il lu.

Face à ces propos la journaliste, Élisabeth Lévy, a aussitôt rétorqué : « C’est extraordinaire, je vous parle de territoires perdus de la République, je vous dit qu des enfants juifs ont quitté l’école publique et vous m’expliquez que ce sont les musulmans qui ont sauvé la France ! Alors je le répète, je pense que ça ne concerne pas tous les musulmans. (…) Vous devriez vous inquiéter avec moi au lieu de m’insulter !« . Alors que l’invitée perdait soudainement son sang froid, un intervenant a répondu : « Il n’y a aucune insulte ».

Un discours qui est loin de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes ont dénoncé les propos scandaleux de l’ancien participant de Koh-Lanta comme en témoignent ces quelques tweets sélectionnés :

Bonjour Moundir !

Très bien votre lettre, très "émouvant" mais pas très juste historiquement… très fausse même… C'est du révisionnisme en fait. Et c'est dangereux. Fil ⤵️ pic.twitter.com/CqVh83YSG4 — Dubief Marc (@DubiefMarc) November 13, 2023

De quels "musulmans" parle #Moundir ?

➡️De Saïd Mohammedi, vice-président FLN de l'Algérie et volontaire dans la Wehrmacht ?

➡️De la Légion Nord-Africaine de la Gestapo qui massacrait les résistants ?

➡️Des SS du grand Mufti de Jérusalem ? #TPMPpic.twitter.com/F0XcLobSYF — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 14, 2023

Les musulmans ont sauvé la #France en 39/45, dixit @moundirofficiel pendant que les Français collaboraient lâchement !

Je suis allé à Colleville, je me suis recueilli sur les rangées de tombes Américaines, Juives, mais je n'en ai vu aucune ornée d'un croissant !!

Moundir, menteur pic.twitter.com/1N33OE7miF — 🇨🇵 Uncle Drew 🇨🇵🇨🇵🌵 (@Charly_bronsonn) November 14, 2023