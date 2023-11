Les Souliers Rouges. Le nouveau spectacle musical de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker

Le spectacle Musical de Marc Lavoine et Fabrice AboulkerA découvrir à la Salle Pleyel les 9, 10 et 11/02/2024.

Après sa création aux Folies Bergère en 2020, Les Souliers Rouges, le spectacle musical de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker est de retour les 9, 10 & 11 février 2024 à Paris – Salle Pleyel et en tournée dans toute la France.

Inspirée du conte de Hans Andersen, l’histoire des Souliers Rouges débute comme un conte de fées. Il y aurait caché dans l’opéra une paire de ballerines rouges. Des chaussons de danse magiques qui portent un piège : celle qui les chaussera connaîtra la renommée, mais devra renoncer à l’amour à tout jamais.

Ecrit par Marc Lavoine, composé par Fabrice Albouker, mis en scène par Jérémie Lippmann et chorégraphié par Tamara Fernando, le spectacle Les Souliers Rouges nous entraîne dans sa féérie. Un conte musical à découvrir en famille les 9, 10 et 11 février prochains à la Salle Pleyel à Paris.

Les Souliers Rouges raconte l’histoire d’Isabelle, une jeune fille au cœur pur, qui monte à Paris pour tenter d’accomplir son rêve : devenir danseuse à l’Opéra. Une nuit d’insomnie, Victor, le chorégraphe de l’Opéra, décide de se lancer dans un projet insensé́ : monter le ballet maudit Les Souliers Rouges. La légende dit que le diable hante depuis toujours les couloirs de l’Opéra et qu’il y aurait caché́ une paire de ballerines rouges. Ces chaussons magiques portent en eux un piège : celle qui les chaussera connaitra la renommée mais devra renoncer à l’amour. Isabelle devra choisir entre l’amour et la danse… sans quoi la malédiction s’abattra sur elle et sur Victor.

Conçue comme une comédie ballet, l’histoire est racontée par les chansons et les chorégraphies. Un spectacle musical inoubliable à réserver dès à présent.