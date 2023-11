Le message audio poignant des parents du petit Émile disparu depuis 8 juillet dernier, qui devait fêter ses trois ans aujourd’hui

C’est un message à la fois bouleversant et poignant des parents du petit Émile disparu le 8 juillet dernier dans le Haut-Vernet, qui a été publié sur la chaîne Youtube Famille Chrétienne.

Ils ne s’étaient jamais exprimés publiquement depuis la disparition de leur fils. Les parents du petit Émile ont tenu à laisser un message audio de plusieurs minutes qui a été publié ce jeudi 23 novembre 2023, sur la chaîne Youtube Famille-Chrétienne, à la veille de l’anniversaire des trois ans du petit garçon disparu le 8 juillet dernier.

« Rendez-nous Émile ! »

Dans cet appel audio bouleversant et poignant de près de deux minutes, on y entend la maman du petit garçon âgé de 6 ans au moment de sa disparition, prendre la parole :

« Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l’espoir et l’abattement. Après l’avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d’un enlèvement ou d’un accident. » déclare la maman qui explique regretter ne pas « pouvoir fêter » l’anniversaire de son fils ce vendredi.

« L’incertitude ajoute à notre angoisse : où est notre petit garçon ? Que lui-est-il arrivé ? » précise-t-elle.

La maman d’Émile s’adresse ensuite à « celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé : »

« S’il s’agit d’un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l’irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. » supplie cette dernière.

« Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile ! Par pitié, s’il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le-nous ! Par pitié, s’il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le-nous, ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. » poursuit la maman qui explique qu’il est possible de le faire « de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. »

Marie, la maman qui s’adresse aux éventuels responsables de la disparition du jeune enfant, conclut par :

« Ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile. »

Disparition d’Émile : Rappel des faits

Le petit Émile avait été déposé le 8 juillet dernier par sa mère chez ses grands-parents, Philippe et Anne V. qui passaient leurs vacances d’été dans une maison achetée dans le hameau du Haut-Vernet.

Ce même jour, l’enfant se trouvait chez ses grands-parents maternels avec 8 autres de leurs 10 petit-enfants, âgés de 7 à 18 ans.

Vers 17 heures, Émile vêtu d’un tee-shirt jaune et d’un short blanc sort dans la rue alors que son grand-père était occupé à charger le coffre de son véhicule. L’enfant qui aurai pu vouloir rejoindre une cabane construite un peu plus en hauteur par rapport à la maison de famille, est aperçu pour la dernière fois aux environs de 17h15 par deux témoins, à savoir un adolescent et un homme âgé d’une soixantaine d’années. Ces deux témoins clés seront formelles dans leurs déclarations, ces derniers ayant précisé avoir vu l’enfant à environ 20 mètres du pavillon familiale.

Les grands-parents signaleront la disparition de l’enfant aux environs de 18h12, après avoir cherché l’enfant pendant près de 45 minutes, en vain.

De nombreux moyens militaires avaient été engagés pendant plusieurs semaines suivant la disparition de l’enfant dans le Macif du Haut-Vernet. Plusieurs personnes du village avaient par ailleurs été auditionnées et les recherches n’ont donné aucuns résultats.

Le mystère reste donc entier sur la disparition de l’enfant.