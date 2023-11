Se protéger des incendies domestiques avec un extincteur

Contenu Sponsorisé

La lutte contre les incendies domestiques fait partie des causes majeures pour le ministère de l’Intérieur. En effet, en 2021, 460 personnes ont péri dans un incendie d’habitation et 10 000 autres ont été victimes de brûlures plus ou moins profondes. Depuis 2015, l’installation d’un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements. Pour compléter ce dispositif de prévention, les particuliers sont de plus en plus nombreux à investir dans des extincteurs domestiques.

Quels sont les différents types d’incendie domestique ?

Les différents types d’incendies sont classés en trois catégories :

Les incendies de classe A sont des feux secs avec du bois, du carton, des tissus, du fourrage ou encore du coton. C’est le cas des incendies causés par une bougie qui tombe sur un tapis.

sont des feux secs avec du bois, du carton, des tissus, du fourrage ou encore du coton. C’est le cas des incendies causés par une bougie qui tombe sur un tapis. Les incendies de classe B sont des feux gras qui impliquent des hydrocarbures, de l’alcool ou de l’huile minérale. C’est le cas des feux qui se déclarent avec de l’huile de friture.

sont des feux gras qui impliquent des hydrocarbures, de l’alcool ou de l’huile minérale. C’est le cas des feux qui se déclarent avec de l’huile de friture. Les incendies de classe C sont des feux de gaz à partir de butane, de propane ou de gaz naturel. C’est le cas des incendies qui partent d’une chaudière à gaz défaillante.

Pour éteindre ces trois types d’incendies, il est nécessaire d’utiliser un extincteur à poudre ou un extincteur à mousse. D’un point de vue pratique, l’eau risquerait de propager les feux de classe B ou de provoquer une électrocution pour les feux de classe C.

Quels sont les différents types d’extincteurs domestiques ?

Il existe deux types d’extincteurs pour la maison.

Les extincteurs classiques ressemblent beaucoup aux extincteurs que l’on trouve dans les parties communes des immeubles ou dans les lieux accueillant du public. Les modèles de maison sont beaucoup plus petits et ne pèsent que 1 à 2 kg.

La bombe anti feu est un concept qui est assez révolutionnaire. Une équipe française s’est lancée dans la vente d’un extincteur sous la forme d’une boule de 14 cm de diamètre qui contient une poudre blanche classique et non chimique. Lorsqu’un feu se déclenche, elle explose et projette instantanément la poudre sur un certain périmètre, ce qui éteint immédiatement le départ de feu. Le déclenchement se fait de deux manières :

Le déclenchement passif : un capteur détecte les flammes et déclenche l’explosion de la bombe anti-feu.

Le déclenchement actif : il suffit de lancer la bombe en direction des flammes.

Peu couteux et qu’il est facile à utiliser, il est aussi écologique parce que la poudre qu’il contient n’est pas nocive. Pour la faire disparaitre, il suffit de passer l’aspirateur.

Où installer son extincteur domestique ?

Un extincteur domestique convient à tout type de logement, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire. Les extincteurs de maison peuvent d’ailleurs être utilisés pour équiper un gîte, une caravane, un camping-car ou bien un mobile home. Dans certains pays de l’Union européenne, il est obligatoire de disposer d’un extincteur dans sa voiture.

L’extincteur doit être placé à proximité d’une zone de danger pour réagir rapidement en cas de départ de feu. Si vous vivez dans une maison à étages, il est indispensable d’installer un extincteur à chaque niveau.