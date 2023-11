Un jeune homme filmé en train de déambuler tout nu dans l’attraction des poupée « It’s A Small World » à Disneyland en Californie

L’homme âgé de 26 ans, a été interpellé par le service d’ordre de sécurité du parc avant d’être remis à la police californienne.

Ils étaient venus passer une bonne journée au parc américain de Disneyland en Californie, et c’est un tout autre spectacle que certains visiteurs ont pu apercevoir ce dimanche 26 novembre.

Et pour cause, un homme a été aperçu en train de se balader dans l’emblématique attraction du royaume de Disneyland, à savoir « It’s A Small World » comme en témoignent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Nu et sous l’emprise de stupéfiants

Sur ces dernières ont peut-y voir l’individu âgé de 26 ans, marcher dans un premier temps le long du canal. Il est alors habillé puis termine en caleçon. Puis l’homme grimpe sur plusieurs décors de l’attraction avant de venir s’assoir devant une représentation du Taj Mahal.

Quelques instants plus tard, c’est ce même individu qui sera arrêté par le service d’ordre du parc, alors qu’il se trouve nu dans l’eau du canal où passent les bateaux de l’attraction.

Selon le Los Angeles Times, le jeune homme qui aurait été sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits, a été appréhendé par la police d’Anaheim qui est en charge de la surveillance du parc de Disney situé en Californie.

Sur une autre vidéo, on peut-y voir l’individu, sous très bonne escorte appréhendé par la police et les employés du parc, toujours nu et recouvert d’un drap. Nos confrères américains soulignent que l’individu a ensuite fait l’objet d’un contrôle médical à l’hôpital.