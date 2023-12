Meurtre de Thomas : la maire de Romans-sur-Isère victime de menaces de décapitation suite à ses prises de position

Marie-Hélène Thoraval est victime de menaces sérieuses comme elle l’a fait savoir auprès de BFMTV ce jeudi soir sur la chaîne d’information en continu.

La maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, s’est exprimée ce jeudi soir sur BFMTV dans l’affaire du meurtre de Thomas. L’élue a indiqué à nos confrère qu’elle avait été victime de menaces de décapitation depuis ses prises de position sur le meurtre de Thomas.

La maire fait l’objet de plusieurs menaces de mort

« J’ai reçu hier matin deux appels anonymes qui ont été opérés auprès du standard de la mairie » avec un message relevant de l’intimidation comme l’explique l’élue. Une intimidation demandant si la maire disposait « d’une kalachnikov chez elle et si elle avait des gardes du corps. »

Des menaces qui selon l’élue, sont montées d’un cran dans l’après-midi : « J’ai reçu un message privé sur Instagram précisant qu’on me prévoyait une décapitation (…) » explique Marie-Hélène Thoraval qui poursuit « On jonglerait avec mon crâne et que tout cela serait fait d’ici un mois. »

Suite à ces menaces, Hélène T. explique avoir porté plainte. Elle précise aussi avoir été qualifié de « facho » ajoutant que « les termes du message que l’on retrouve dans la menace de mort correspondent à des méthodes que l’on peut facilement identifier. »