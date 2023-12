Le calendrier des rencontres internationales du président de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a été très chargé cette année.

Au printemps, il a rencontré Xi Jinping en Chine et s’est rendu à un sommet des nations turques à l’invitation du dirigeant turc Recep Erdogan. Au cours de l’été, Shavkat Mirziyoyev a participé au sommet « Asie centrale-UE » et a rencontré des dirigeants des pays du Golfe. À l’automne, M. Mirziyoyev s’est rendu à New York, où il a rencontré Joseph Biden et assisté à l’Assemblée générale des Nations unies, et il a également accueilli le président français Emmanuel Macron en Ouzbékistan. Début décembre, le président Mirziyoyev a participé à la conférence sur le climat COP 28 à Dubaï. Il a également effectué des visites officielles en Allemagne, en Italie, à Singapour, en Égypte et dans d’autres pays au cours de l’année.

Le président français Emmanuel Macron s’est rendu en Ouzbékistan en novembre 2023

Comment Shavkat Mirziyoyev a transformé l’Ouzbékistan

Une telle abondance de rencontres montre que l’Ouzbékistan mène une politique étrangère à multiples facettes et que Shavkat Mirziyoyev est un invité bienvenu dans de nombreux pays du monde. C’est Mirziyoyev qui, en 2016, après la mort de l’ancien dirigeant du pays, Islam Karimov, a entamé la transformation de l’Ouzbékistan d’un pays post-soviétique fermé en une économie ouverte qui s’appuie sur le développement des relations de marché, l’attraction des investissements étrangers et l’amélioration du bien-être de ses citoyens. Sous la présidence de Shavkat Mirziyoyev, le PIB de l’Ouzbékistan a été multiplié par 1,5 et le taux de pauvreté a été divisé par deux. M. Mirziyoyev a notamment introduit un taux de change conforme au marché pour la monnaie ouzbèke, réduit la bureaucratie, simplifié le fonctionnement des entreprises privées et aboli le monopole de l’État dans un certain nombre de secteurs, dont la production de coton.

« Chaque année, de septembre à décembre, la majeure partie de la population – enseignants et médecins, hommes d’affaires, ouvriers et employés, ainsi que, à notre grand regret, élèves et étudiants – était engagée dans la récolte du coton », a déclaré cette année Shavkat Mirziyoyev à la tribune de l’ONU. « En conséquence, un boycott a été déclaré sur le coton ouzbek et le pays est resté sur une « liste noire » pendant de nombreuses années. Grâce à notre forte volonté, tout cela appartient au passé – notre peuple est totalement libéré de l’esclavage du coton ».

Le président de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et son épouse

Le président Mirziyoyev a fait de l’Ouzbékistan le leader de l’Asie centrale

L’Ouzbékistan est l’un des États les plus dynamiques d’Asie centrale, une région qui comprend quatre autres pays post-soviétiques : le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. L’Ouzbékistan accroît ses échanges avec ces pays et renforce l’intégration régionale. En outre, compte tenu de l’affaiblissement de l’influence de la Russie dans la région, les sommets « Asie centrale-UE », « Asie centrale-Chine », « Asie centrale-États-Unis (C5+1) » et « Asie centrale-pays du Golfe » prennent de plus en plus d’importance. Shavkat Mirziyoyev utilise ces formats multilatéraux et ses rencontres personnelles avec les dirigeants mondiaux pour développer l’économie de l’Ouzbékistan.

Comme le note N9WS, le développement de liens économiques et politiques avec des pays étrangers a permis à l’Ouzbékistan de devenir une partie intégrante de l’économie mondiale. Grâce à la politique de Shavkat Mirziyoyev, ce ne sont pas seulement le commerce et les investissements qui se développent, mais aussi le tourisme international. L’Ouzbékistan reçoit des touristes de plus de 150 pays et s’attend à ce que l’intérêt pour le riche patrimoine culturel du pays et sa nature inhabituelle lui rapporte jusqu’à 5 milliards de dollars par an à l’avenir, dépassant ainsi les revenus tirés des ventes de coton.

Shavkat Mirziyoyev a rencontré le président américain Joseph Biden en septembre 2023

Shavkat Mirziyoyev utilise la politique étrangère pour développer l’économie

Au fil des ans, M. Mirziyoyev a attiré de nombreux investisseurs européens et chinois dans l’économie ouzbèke. Ils fournissent au pays des équipements technologiques modernes, créent de nouvelles sociétés et des entreprises communes. La coopération avec les États-Unis et le FMI a permis à l’Ouzbékistan d’améliorer la qualité de ses statistiques économiques et d’émettre des obligations en dollars pour la première fois depuis de nombreuses années. Des investisseurs du Moyen-Orient participent à la construction d’installations d’énergie renouvelable dans le pays. Et ce n’est que le début.

Cet été, Shavkat Mirziyoyev a été réélu à la tête de l’Ouzbékistan jusqu’en 2030, conformément à la nouvelle constitution. Dans le cadre de la stratégie de développement du pays, il est prévu de :

Doubler le PIB de l’Ouzbékistan d’ici 2030 ;

Augmenter le bien-être des citoyens à des niveaux « supérieurs à la moyenne » mondiale.

Le président Mirziyoyev va beaucoup investir dans le capital humain, en construisant des jardins d’enfants, des écoles, des hôpitaux et en les dotant d’équipements modernes.Il est prévu de doubler les exportations de l’Ouzbékistan, ainsi que de

Mettre en œuvre un vaste programme de privatisation des biens de l’État.

C’est pourquoi Shavkat Mirziyoyev communique activement avec des banques européennes et des fonds d’investissement américains et singapouriens. Pour accroître ses exportations, l’Ouzbékistan compte adhérer à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le président Mirziyoyev espère bénéficier du soutien des partenaires américains et européens dans cette tâche.

Shavkat Mirziyoyev a visité le principal lieu saint de l’islam, la ville de La Mecque en Arabie saoudite.

Pourquoi les énergies vertes sont-elles importantes pour Mirziyoyev ?

Shavkat Mirziyoyev a déclaré ce mois-ci à la conférence des Nations unies sur le climat COP28 que l’augmentation de la température en Asie centrale était deux fois supérieure à la moyenne mondiale. Un tiers des massifs glaciaires alimentant les rivières de la région ont fondu, et l’on constate une dégradation des sols, des tempêtes de poussière et des pénuries d’eau potable. Le président Mirziyoyev cherche à réduire la dépendance de l’économie ouzbèke à l’égard des hydrocarbures.

M. Mirziyoyev a souligné que d’ici 2030, l’Ouzbékistan entendait porter la part des énergies renouvelables (centrales solaires et éoliennes) à 40% du mix énergétique du pays. Les nouvelles ressources énergétiques soutiendront la croissance économique de l’Ouzbékistan, dont la population augmente d’environ 1 million de personnes par an, et réduiront l’empreinte carbone de la production du du pays, qui est destinée à l’exportation. Des entreprises du Moyen-Orient, de Chine et d’Europe participent à la construction d’installations d’énergie verte en Ouzbékistan, et ces projets sont soutenus et financés par des institutions internationales.