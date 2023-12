La chanteuse Vitaa, son mari et ses trois enfants, victimes d’un home-jacking

Les faits se sont produits tôt ce mercredi matin à Reuil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

Ce mercredi, vers 6h30, la chanteuse Vitaa, son compagnon ainsi que ses trois enfants, ont été victimes d’un home-jacking à leur domicile de Reuil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

Vitaa et son mari bousculés

Selon BFMTV, confirmant une information de Purepeople, trois individus armés ont fait irruption au domicile de l’artiste. Les hommes qui sont passés par la terrasse, ont brisé une fenêtre, déclenchant au passage l’alarme de la maison qui a réveillé toute la famille.

Vitaa et son mari Hicham Bendaoud ainsi que leurs trois enfants âgés de 15 mois, 9 ans et 12 ans, se sont retrouvés face à trois hommes armés de barres de fer et de bâtons. La chanteuse et son conjoint ont été bousculés. Les enfants qui ont assisté à la scène se sont mis à hurler. Ces derniers ont été enfermés dans une chambre de la maison par les cambrioleurs.

Plusieurs bijoux et sacs de luxe dérobés

Les individus ont fait main basse sur plusieurs bijoux ainsi que des sacs de luxe appartenant à la chanteuse. Ils ont ensuite pris la fuite.

Les policiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont procédé aux premières investigations. Vitaa et sa famille n’ont fort heureusement pas été blessés à la suite de ce violent cambriolage. Selon nos confrères, ces derniers restent très choqués par ce qu’ils ont vécu.

La police a procédé aux premières exploitations des caméras de surveillance du domicile. Ces derniers seraient déjà sur un piste, ajoutent nos confrères.