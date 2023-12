L’acteur Alain Delon pose en famille pour le réveillon de Noël

Le cliché familial a été publié sur le compte Instagram d’Alain-Fabien Delon, fils de l’acteur de 88 ans.

Alain Delon entouré de ses proches. C’est le tendre cliché qui a été publié ce 24 décembre sur le compte Instgram d’Alain-Fabien Delon, le fils du comédien.

Sur cette même photo très commentée et partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, on peut-y voir l’acteur de 88 ans entouré de son autre fils Anthony Delon et de deux de ses petites filles, à savoir Loup et Liv Delon, à leur domicile situé à Douchy (Loiret).

L’acteur qui n’était pas apparu publiquement depuis juillet 2019, après avoir été victime d’un AVC, s’est laisser prendre en photo avec une coupe à la main comme en témoigne cette même photo.

Alain Delon semble en tout cas profiter de sa famille pendant ces fêtes de fin d’année.