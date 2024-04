Météo France place 12 départements en vigilance orange

Ce mardi 9 janvier, Météo France a placé 12 départements en vigilance orange dans son tout dernier bulletin météo.

Les baisses soudaines des températures ont amené avec elles les premiers flocons de neige qui ont déjà causé une véritable pagaille en Ile-de-France depuis cette nuit. Ce mardi 9 janvier, l’axe neigeux s’est étendu de la région parisienne à la Basse-Normandie avec l’arrivée du regel en raison des températures très basses.

Météo France a de son côté placé 12 départements en vigilance orange, à savoir : L’Eure-et-Loir l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, le Calvados, l’Eure, la Manche, les Yvelines, l’Orne, l’Essonne et 2 départements pour les crues à savoir le Nord et Pas-de-Calais.

58 départements sont quant à eux placés en vigilance jaune.

Si les chutes de neige ne connaitront pas de cumuls supplémentaires en Ile-de-France ainsi qu’en Basse-Normandie, celles-ci devraient toutefois s’intensifier en Isère et dans le Jura.

🟠#VigilanceOrange

❄️#Neigeverglas

📍9 départements



▶️ Épisode en cours de la région parisienne à la Basse-Normandie posant des problèmes sur les axes routiers.

▶️ Épisode prévu dans les vallées alpines.

Début d'événement 15h.



👉 https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/LYbVTHrerS — Météo-France (@meteofrance) January 9, 2024

Une centaine d’accidents liés à la neige et au verglas

Dans la nuit de lundi à mardi, ce sont plusieurs automobilistes qui se sont retrouvés pris au piège en Ile-de-France, sur des axes particulièrement fréquentés comme l’A12 et l’A13.

Selon le ministre des Transports, Clément Beaune, près de 1000 véhicules se sont ainsi retrouvés bloqués au cours de la nuit et 400 automobilistes l’étaient encore en début de matinée, ce mardi. Clément Beaune a notamment évoqué une centaine d’accident liés aux conditions de circulations compliquées sur les axes routiers en raison de la neige et du verglas.

Face à la situation climatique de ces dernières heures, et par mesure de sécurité, les autoroutes A12 et A13 étaient temporairement fermées depuis ce mardi matin.