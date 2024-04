Gabriel Attal est nommé Premier Ministre

Au lendemain de la démission de la Première Ministre, Élisabeth Borne, c’est désormais Gabriel Attal qui prendra la relève.

C’est Gabriel Attal qui succède désormais à Élisabeth Borne au lendemain de sa démission après avoir été en fonction depuis plus de 20 mois à l’Elysée.

Pour le nouveau remaniement du gouvernement, le nom de Grabriel Attal était largement évoqué pour assurer la continuité des actions du gouvernement.

L’annonce du nouveau Premier Ministre est donc désormais officielle et c’est donc l’ancien ministre de l’Education Nationale qui occupe désormais le rôle de Premier Ministre au sein de l’exécutif.

Nomination de Gabriel Attal : Emmanuel Macron s’exprime

Dans une publication postée sur le réseau social X, Emmanuel Macron a pris la parole quelques instants après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier Ministre :

« Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. » a ainsi déclaré le chef de l’Etat.