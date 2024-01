Air France prévoit une reprise de ses vols vers Israël à compter du 24 janvier prochain !

Suite aux attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre 2023, la compagnie aérienne avait arrêté ses vols à destination d’Israël.

Ses vols étaient suspendus depuis le 7 octobre dernier, en raison du conflit israélo-palestinien. Air France va désormais reprendre ses vols de Paris-Charles de Gaulle à destination de Tel Aviv à compter du 24 janvier prochain.

La compagnie aérienne a fait savoir par le biais de l’AFP qu’elle va opérer trois vols par semaine les mercredis, jeudis et dimanches.

« Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue. La compagnie suit en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d’assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des vols. » a ajouté la compagnie aérienne.

Suite aux attaques du Hamas perpétrées sur le sol israélien le 7 octobre dernier, la compagnie aérienne nationale avait pris la décision de stopper ses vols à destination de Tel-Aviv.