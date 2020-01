Attaque à Villejuif : Une vidéo de l’assaillant neutralisé par les policiers

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Une vidéo amateur montrant les policiers neutraliser l’homme porteur d’un couteau à Villejuif (Val-de-Marne) a été publié sur les réseaux sociaux.

Deux personnes ont été tuées (dont l’assaillant) et deux autres blessées, dans une attaque au couteau survenue ce vendredi après-midi à Villejuif dans le Val-de-Marne.

Un homme âgé d’une vingtaine d’année, s’en est prit à plusieurs passants dans la commune de Villejuif. Aux environs de 14h00, l’homme porteur d’un couteau, marchant pieds nus, a agressé au hasard des personnes qui se promenaient dans le parc départemental des Hautes-Bruyères.

Une personne originaire de la commune de Villejuif a été tuée. Sa compagne fait partie des blessés comme l’a précisé le maire de L’Haÿ-les-Roses. Un homme a été grièvement blessé en voulant protéger sa compagne. Une attaque qui a fait une troisième victime qui a été hospitalisée dans un hôpital de la région.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière on peut-y voir plusieurs policiers entourer l’assaillant déterminé, avant de le neutraliser comme en témoignent les images.

🔴🇫🇷ATTAQUE A #VILLEJUIF– Les policiers avaient tout d'abord tenté de neutraliser l'assaillant avec leur arme de poing (9mm). N'y arrivant pas, ils sont allés chercher leur fusil d'assaut dans leur voiture, avant d'abattre le terroriste. Un mort, trois blessés dont un très grave. pic.twitter.com/thDdx1auuo — La Plume Libre (@LPLdirect) January 3, 2020

On en sait désormais un peu plus sur l’auteur de l’attaque

Quelques heures après cette attaque meurtrière, on en sait désormais un peu plus sur le profil de l’individu. Selon le parquet de Créteil, l’homme était âgé de 22 ans et habitait dans le 14e arrondissement de Paris. Ce dernier a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, notamment à l’hôpital de Sainte-Anne.

Pour le moment l’enquête se poursuit afin d’en savoir plus sur les motivations de l’assaillant. Les policiers ont perquisitionné son domicile parisien. Selon FranceInfo, les enquêteurs ont trouvé une carte bleue avec une identité qui serait actuellement en cours identification. Les policiers qui ont également retrouvé une lettre à connotation religieuse qui est en cours d’investigation.

L’homme était connu des services de police pour des faits de droit commun mais inconnu des services du renseignement au titre de la radicalisation.

Emmanuel Macron s’est exprimé il y a quelques heures sur son compte Twitter à la suite de cette attaque. « L’année s’ouvre endeuillée par le drame de Villejuif. J’adresse mon soutien aux victimes de l’attaque, à leurs familles ainsi qu’aux forces de l’ordre. Nous poursuivons avec détermination la lutte contre la violence aveugle et notre combat pour la sécurité de tous les Français » a déclaré le chef de l’État.