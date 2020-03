Russian Doll : renouvelée pour une saison 2 sur Netflix ?

Posted by La Rédaction on

[Article Sponsorisé]

Russian Doll est une comédie dramatique co-produite par Natasha Lyonne, sortie en février 2019 sur Netflix.

Cette série a remporté un franc succès auprès du public et des critiques. Elle a d’ailleurs été récompensées de plusieurs récompenses, dont “Meilleure comédie dramatique” et “Meilleure actrice principale dans une comédie” pour Natasha Lyonne.

Est-ce qu’il y aura une saison 2 ?

Netflix et Natasha Lyonne ont annoncé une deuxième saison de Russian Doll en juin 2019. Ce n’est pas vraiment surprenant, puisque la série a été acclamée pour son scénario conceptuel très original. Lors de cette conférence de presse, la productrice et actrice a affirmé que cette nouvelle saison comporterait huit épisodes, comme la première. Elle a aussi dit que ce serait “la même série, en plus bizarre”. Nadia fera toujours partie du casting, Alan aussi. Si vous souhaitez être au courant lorsqu’il y aura de nouvelles informations au sujet de la saison 2, vous pouvez consulter des sites d’actualités séries.

Une seconde boucle temporelle ?

La première saison s’est terminée d’une manière à la fois satisfaisante & intrigante et les spectateurs se demandent comment la série peut continuer après un tel final.

En ce qui concerne la seconde partie, nous n’en savons pas grand-chose, mais les spéculations vont bon train sur Internet. Certains aficionados de la série pensent que le poste de codeuse jeu vidéo de Nadia ne serait pas là par hasard. Si une nouvelle boucle temporelle serait un peu redondante, une suite à la Black Mirror est tout à fait probable. Parmi les théories, toutes plus folles les unes que les autres, on retrouve souvent celle de Nadia et Alan coincés dans un jeu vidéo. Il est aussi possible que la série se recentre sur les boucles temporelles de personnages secondaires. Quoiqu’il en soit, Natasha Lyonne a affirmé qu’elle serait présente dans la deuxième saison, qu’elle soit protagoniste ou non.

Quand sera diffusée la saison 2 ?

Aucune date de sortie n’a été communiquée par Netflix ou Natasha Lyonne. Les fans vont donc devoir faire preuve de patience avant de retrouver Nadia ! On devrait cependant avoir cette saison 2 avant la fin 2020.

Une saison 3 serait en pourparlers

Lors d’une interview avec Hollywood Reporter, l’une des co-créatrices de Russian Doll avait confié : « Nous avons pitché trois saisons à Netflix, des idées complètement incroyables, captivantes et émouvantes. Leur réaction : ‘Super, plus il y en a, mieux c’est ! ». Mais si Russian Doll a droit à une saison 3, Natasha Lyonne, affirme que ce serait la dernière. On espère que la série ne sera pas annulée comme ce fut le cas récemment pour The End Of The F***ing World qui n’aura pas de saison 3.