Odeur de souffre en Ile-de-France : Plusieurs hypothèses

Dimanche soir, en fin d’après-midi, plusieurs habitants de l’Ile-de-France ont été nombreux à signaler une odeur inhabituelle de souffre.

Vers 18 heures, une importante odeur soufrée s’est faite ressentir en Ile-de-France mais aussi dans l’Oise. Cette même odeur aurait également été ressentie à Los Angeles comme l’on affirmé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Les pompiers d’Ile-de-France ont été submergés d’appels téléphonique par des personnes qui ont signalé cette même odeur. Ces derniers ont expliqué que ces odeurs pouvaient être « vraisemblablement liée aux récentes intempéries ».

Odeur de soufre ressentie sur plusieurs départements vraisemblablement liée aux récentes intempéries. Prise en compte, cette odeur ne correspond a aucune intervention particulière en cours. Merci de ne composer le 18-112 qu'en cas d'urgence avérée. pic.twitter.com/oIwODSbgzY — @PompiersParis (@PompiersParis) May 10, 2020

De son côté, le Premier Adjoint à la Maire de Paris, Emmanuel Grégoire, avait expliqué ce dimanche soir que « des vérifications sont en cours ». Ce dernier précisant qu’ « Aucun incendie ou incident industriel n’a été signalé ».

.Aucun incendie ou incident industriel n’a été signalé. L’odeur “sulfurée” pourrait être liée aux fortes précipitations. Vérifications en cours. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) May 10, 2020

Plusieurs hypothèses

Malgré ces suppositions, aucunes informations officielles sur la provenance exacte de cette odeur, n’ont été communiquées de la part des autorités, ce qui suscite encore de nombreuses interrogations pour les franciliens.

Toutefois, plusieurs hypothèses sont envisagée : « la source assainissement » des eaux usées, et « un nuage de dioxyde de soufre qui arrive de l’étranger », a déclaré Emmanuel Grégoire à l’AFP comme le rapporte Le Parisien. Sur ce dernier point, « les experts nous disent que c’est possible », a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

Quant à la Mairie de Paris, elle précise que des analyses sont en cours et devaient être attendus dans la journée.

