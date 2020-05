Posted by Jérémy R. on

Deux voitures de police ont foncé dans la foule à New-York en marge des manifestations qui font suite à au décès de George Floyd à Minneapolis.

Depuis quelques heures, ce sont des images qui font froid dans le dos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux en marge des manifestations qui font suite à la mort de George Floyd.

Alors que de nombreuses émeutes ont éclaté depuis quelques jours dans plusieurs grandes villes des États-Unis, une scène surréaliste s’est produite dans les rues de New-York.

Les deux voitures de police forcent le barrage des militants.

Sur les images qui ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, on peut-y voir deux voitures de police du NYPD faire face à une foule de protestataires qui militent contre les violences policières faites aux noirs et plus récemment suite au décès de l’afro-américain, George Floyd, tué après avoir été écrasé par le genou d’un policier alors que celui-ci le suppliait de le lâcher, ne pouvant respirer.

Les deux véhicules forcent le passage, renversant plusieurs manifestants sous les cris de la foule comme en témoignent les images. Des images qui ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Face aux montées de violence, Donald Trump a déployé la Garde nationale à Washington D.C pour que ces derniers puissent aider la police qui n’arrive plus à gérer les actes de violences, de pillage et d’incendie qui se multiplient dans le pays.

