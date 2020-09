Jean-Pierre Pernaut annonce son départ du 13 heures sur TF1

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le journaliste emblématique qui officie depuis plusieurs années sur la première chaîne a fait une annonce surprise ce mardi 15 septembre.

C’est un départ surprise que Jean-Pierre Pernaut a annoncé ce mardi 15 septembre à la rédaction de TF1. Le journaliste qui officie depuis près de 33 ans sur la chaîne a publié une vidéo dans laquelle il explique prochainement quitter le journal de 13 heures de la première chaîne.

« J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. » explique Jean-Pierre Pernaut qui s’est filmé à proximité du bâtiment de TF1. Le journaliste a toutefois précisé qu’il ne quittait pas TF1 pour autant « Je continuerais à animer d’une manière ou d’une autre nos belles opérations SOS Villages et l’élection du plus beau marché de France. »

Jean-Pierre Pernaut travail actuellement à la préparation d’autres émissions, dont un grand magazine qui sera consacrée aux richesses infinies de notre terroir ainsi qu’un programme digital qui sera diffusé quotidiennement sur la chaîne LCI du groupe TF1.

« Je sais que ma décision d’arrêter le 13 heures va surprendre pas mal d’entre vous. Je l’ai murement réfléchit. Le 13 heures et moi, c’est une aventure extraordinaire grâce à vous, grâce à votre confiance. A celles de vos parents et de vos grands-parents depuis 33 ans. Donc c’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année. Mais d’ici la, attention, le 13 heures continue, alors je vous retrouve à 13 heures aujourd’hui ou demain comme vous voulez. » a conclu le journaliste.

Après 32 années aux commandes, Jean-Pierre Pernaut va quitter le 13h de TF1 d'ici la fin d'année 📺 On le retrouve ici pour sa première télé, alors qu'il avait 22 ans #Pernaut #JeanPierrePernaut 👇 pic.twitter.com/QEM4qFPseO — Ina.fr (@Inafr_officiel) September 15, 2020

Nos confrères du Figaro précisent que Jean-Pierre Pernaut devrait officiellement quitter son poste avant les fêtes de noël. Une information également confirmée par la chaîne auprès de l’AFP.

