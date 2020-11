Essonne : Un boulanger créer un gâteau en soutien au policier renversé à Savigny-sur-Orge

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Un boulanger de la commune de Juvisy-sur-Orge a décidé de proposer un entremet en soutien à Julien, un policier du commissariat de cette commune de l’Essonne toujours hospitalisé dans un état grave après avoir été renversé le 14 octobre dernier alors qu’il était en intervention.

Frederic, artisan boulanger pâtissier de la boulangerie « Champs des saveurs » située à Juvisy-sur-Orge, a souhaité réaliser une gâteau en l’honneur du policier grièvement blessé

Un entremet individuel siglé « Police Nationale » dont 20 % de la vente totale sera reversée sur une cagnotte destinée à Julien, ce policier dont la vie a basculé le 14 octobre dernier lorsqu’il a été renversé alors qu’il se trouvait en intervention.

la boulangerie « Champs des saveurs » située à Juvisy-sur-Orge, proposant des entremets siglés Police Nationale / SGP91

Dans ce contexte particulièrement difficile… c’est un magnifique geste de soutiens aux policiers Guillaume Roux, Secrétaire Départemental de l’Essonne

Le geste de ce pâtissier envers le policier a été particulièrement salué de la part des collègues de Julien, des syndicats de police ainsi que des élus de la commune. « Dans ce contexte particulièrement difficile… c’est un magnifique geste de soutiens aux policiers. » nous confie Guillaume Roux, secrétaire départemental de l’Essonne.

Guillaume Roux, secrétaire départemental de l’Essonne s’exprime face à notre caméra lors de la visite de Gérald Darmanin en soutien aux policiers de l’Essonne.

Les syndicats de police qui réclament plus de moyens et de reconnaissance dans une profession qui est de plus en plus compliquée à exercer sur le terrain face à une délinquance de plus en plus violente.

L’individu qui a renversé le policier âgé de 40 ans et père de deux enfants, s’était présenté de lui même à la sûreté départementale en présence de son avocate après avoir renversé le policier quelques heures plus tôt alors qu’il conduisait un véhicule volé. Ce dernier avait été immédiatement placé en garde à vue puis mis en détention provisoire pour « tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique » dans l’attente de son jugement.

Julien est quant à lui toujours hospitalisé à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans un état grave et se bat pour la vie.

