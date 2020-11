Pascal Soetens s’engage aux côtés de Fiona Gélin dans un film contre le harcèlement

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’animateur télé et coach sportif sera prochainement à l’affiche du film « Un dernier souffle », un court-métrage qui lutte contre le harcèlement et les discriminations.

Il y a quelques mois, Pascal Soetens tournait dans son premier court-métrage aux côtés de Fiona Gélin. Un film réalisé par le mannequin et comédien Jérémy Bellet, qui lutte sous toutes formes de discriminations mais aussi contre le harcèlement.

Un court-métrage dans lequel Pascal et Fiona ont pu se retrouver, de part leurs passés douloureux. Ces deux derniers ayant été victimes de harcèlement, ont témoigné, à cœur ouvert, face caméra.

De son côté, le réalisateur Jérémy Bellet, également victime de discriminations par son passé, souhaite dénoncer le racisme ou encore l’homophobie qui sont aujourd’hui encore trop présent dans la société.

« Harcelé et victime de discriminations, certaines idées noires m’ont fait penser plus d’une fois au pire. C’est la raison première pour laquelle j’ai entrepris la réalisation d’un court-métrage dénonçant les discriminations et le harcèlement. » explique ce dernier qui se félicite de dévoiler prochainement la bande de son prochain court-métrage dont la sortie de cette dernière est prévue pour ce samedi.

Contacté par notre rédaction, Jérémy B. nous explique attendre avec impatience la date du déconfinement afin qu’une date officielle pour la sortie de son premier court-métrage soit communiquée.

« Un dernier souffle », le film (court-métrage) de Jérémy Bellet

Jérémy Renard