« Masterclass » : Le nouveau clip de DJ Kayz en feat avec RK et Landy

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce mercredi 3 mars, le disc jockey franco-algérien, Kayz, a dévoilé le clip de son dernier titre à savoir « Masterclass », un son dynamique qui donne tout de suite le ton.

Il faut dire que pour son nouveau son, Dj Kayz s’est entouré de deux pointures du rap à savoir RK et Landy. Un casting de qualité pour un morceau ambiancé !

Cette collaboration entre DJ Kayz et les deux artistes s’est faite naturellement, RK ayant précédemment fait un featuring avec ce dernier sur le titre « Michto ». Le second rappeur, Landy, ne pouvait donc pas refuser une telle invitation sur ce nouveau projet qui cartonne depuis la mise en ligne du titre sur internet.

Un clip tout en couleur !

Le clip « Masterclass » a été réalisé par Sihem Ouillani, qui a apporté une ambiance nocturne et festive. Une touche de dynamisme a également été ajoutée avec des plans aériens tournés au drone qui suivent les chanteurs, voguant sur d’imposants deux roues à l’américaine ! L’alchimie a donc parfaitement fonctionné pour les trois artistes qui ont donné un rendu musical et visuel très intéressants !

LIRE AUSSI – « Monte le son » : Le nouveau clip de DJ Kayz en featuring avec Niska dévoilé !

Et le succès est au rendez-vous puisque le clip dévoilé ce mercredi 3 mars, a déjà été visionné plus de 10.000 fois en l’espace de quelques heures. Pour Dj Kayz tout semble rouler puisque celui-ci prépare actuellement un album dont la sortie est prévue pour l’été 2021 et celui-ci devrait grandement satisfaire son public.

Dj Kayz avait déjà rencontré un succès en octobre dernier « Monte le son », un titre qu’il avait réalisé en collaboration avec Niska.

Par Yohan Panam