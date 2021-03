PS5. La console de nouveau en stock dans plusieurs enseignes pour ce début mars

Posted by Emilie Autin on. Updated:

La nouvelle console de Sony est en rupture de stock depuis novembre. En ce début de mois de mars, elle pourrait bien être de retour en stock. Certains magasins pourraient recevoir des nouvelles PS5 très prochainement.

Victime de son succès, la PS5 est introuvable en magasin. Et pour cause, elle avait été en rupture de stock dès sa sortie le 19 novembre et prise d’assaut sur les sites de e-commerce, de quoi rendre fous les internautes qui pensaient pouvoir se la procurer rapidement. Les chanceux qui ont quant à eux pu se la procurer, s’étaient inscrits sur des listes de pré-commande, leur assurant leur précieuse PS5.

En mars 2021, de nouvelles rumeurs pourraient redonner espoir à certains. Les stocks pourraient être réapprovisionner dès cette semaine dans certains magasins comme la Fnac, Micromania ou encore Auchan comme plus récemment au sein de l’enseigne Carrefour qui proposait un stock limité sur son site internet ce mardi. Mais là encore, victime de son succès, les quelques consoles Playstation 5 qui étaient en stock se sont écoulées comme des petits pains à la vitesse de l’éclaire.

LIRE AUSSI – Pénurie de PS5. Pourquoi les stocks sont-ils aussi rapidement épuisés ?



N’hésitez donc pas à suivre de près les annonces des vendeurs. Il est aussi conseillé de se mettre sur une liste de pré-commande afin de sécuriser sa place dans la liste. Soyez rapide si de nouveaux stocks sont annoncés, les PS5 partent généralement en quelques minutes ! Attention, certains vendeurs ne font pas d’annonce en rajoutant de nouveaux stocks. Il s’agit d’être vigilant pour enfin pouvoir acheter cette console nouvelle génération.

Alors, prêt à accueillir la PS5 chez vous ?

Par Émilie Autin