TPMP. Incident hier soir sur le plateau quand deux invités sont sur le point d’en venir aux mains

Ce mardi soir, deux invités ont failli en venir aux mains au cours de l’émission de Touche pas à mon Poste sur C8. Cyril Hanouna est parvenu à faire redescendre la tension.

L’animateur recevait ce mardi Eryl (sosie d’Elvis) et Sylvie Ortega, tous les deux proches de Loana.

Sauf que depuis quelques temps, ces deux derniers se livrent un véritable conflit autour de Loana depuis son hospitalisation il y a quelques jours. Ces deux derniers qui se renvoient la responsabilité autour de l’état de santé de l’ancienne candidate de téléréalité.

Hier soir, la tension est montée d’un cran sur le plateau entre les deux invités. Lorsque Eryl a rejoint le plateau, celui-ci a souhaité lire un texte dans lequel il explique avoir reconnu « s’être emporté dans l’émission » lors de son premier passage. Puis il a ensuite expliqué « J’étais très proche de mon père mais de savoir qu’une personne comme elle (pointant ainsi Sylvie Ortega) puisse dénigrer ma famille et tout particulièrement mon père, qui est décédé en 2013; en utilisant les réseaux sociaux, m’ont été insupportables (…). »

Eryl qui a ensuite expliqué vouloir récupérer les affaires de Loana (ses bijoux et les cartes de crédit), « que je puisse les lui rendre » a-t-il ajouté. Sylvie Ortega qui se présente comme l’agent de Loana, s’est quant à elle défendue, expliquant ne pas avoir les cartes de crédits de l’ancienne candidate de téléréalité. La tension est rapidement montée d’un cran et les deux invités ont failli en venir aux mains avant d’être séparé par des équipes de la production et Cyril Hanouna.

